Bilancio Regione, Castaldini: "Debiti e soldi non spesi, la sanità è insostenibile"| VIDEO

Lente della Corte e dei Revisore dei Conti sui conti della Regione: "Oggi l’Aula voterà un bilancio che deve fare i conti con un modello di sanità regionale insostenibile. Con debiti che si sono sommati – a dire dei revisori dei conti – nel 2023 a quelli di dodici anni fa". Lo dichiara la capogruppo regionale di Forza Italia, Valentina Castaldini, che è anche coordinatrice per lo studio e la ricerca ad hoc sul PNRR, oggi in conferenza stampa. Per Castaldini ci sono "risorse europee – oltre 100 milioni di euro – che non sono state spese per le passate alluvioni, per il sostegno all’accesso alle abitazioni in affitto, ma anche per la disabilità, per le politiche familiari e per il trasporto pubblico" rendendo note le cifre.

"Un assestamento di bilancio che deve, inevitabilmente fare i conti con un modello di sanità regionale che evidentemente è insostenibile - per la capogruppo ricordando che - bisogna andare indietro di dodici anni, perché i revisori dei conti a luglio 2023 ci hanno regalato un’istantanea dell’Emilia-Romagna spiegandoci però che per ben due volte, dal 2011 al 2021 e nel 2014, per un totale di oltre 940 milioni di euro, per non finire commissariata la Sanità emiliano romagnola è ricorsa ad aiuti extra dello Stato".

"Ho sempre denunciato"

"Credo che l’attenzione debba essere rivolta in particolare alla relazione dei revisori dei conti che certificarono un buco di bilancio imponente che io ho sempre denunciato - ha detto ai cronisti - il buco della è di 880 milioni ma dal 2001 e ci troviamo di fronte a una situazione che è ormai un dato storico, ci vuole una riforma seria, bisogna prendere in considerazione come risolvere questo buco". Per Castaldini il covid "ha certamente aggravato la situazione, non c'entravano - neanche - le spese energetiche ma è dato storico che mette in grave difficoltà il bilancio della Regione".

"Disavanzo sanità dal 2001 al 2011"

“La Regione per la riduzione del disavanzo pregresso, ad oggi ha assegnato alle Aziende sanitarie risorse proprie aggiuntive per complessivi 240 milioni di euro. Al 31.12.2022 il disavanzo pregresso del SSR risulta pari ad € 259,506 milioni”. Queste le parole del Revisori dei conti.

Sebbene "dal 2011 al 2021 nessun disavanzo è stato registrato - osserva Castaldini - esiste un disavanzo e per ridurlo - la Regione, nel 2013, ha ottenuto dallo Stato un’anticipazione di liquidità ex art. 3, D.L. n. 35/2013, per complessivi € 806,364 milioni e nel 2014 si sono aggiunti altri € 140 milioni di anticipazione, trasferita alle aziende sanitarie e IRCSS” in altre parole "conti in rosso del 2001-2011 e non 2020-2022. I vecchi debiti, dunque si sommano ai nuovi" quindi, continua - la Regione Emilia-Romagna sta ancora pagando e molto dovrà ancora pagare per l’insostenibilità del suo modello. Messa nero su bianco dai tecnici. Non esiste, davanti a questi numeri, una narrativa che possa reggere, tirando in ballo Covid, guerra e caro energia" attacca Castaldini.

"Risorse non spese"

La capogruppo fa notare che "qualche mese fa ci è stato promesso che tutto si sarebbe sistemato con le risorse europee 2021-2027, ma così non è stato perché quei fondi europei hanno dei vincoli. Qualche mese fa, sempre l’assessore Calvano (al bilancio - ndr), illuminava questa Assemblea spiegando che grazie all’utilizzo ‘intensivo’ dei fondi europei nelle prossime annualità sarebbe stato possibile garantire gli stessi servizi sebbene le risorse proprie della regione sarebbero state minori" ma "l’Europa ha ricordato che i FSC del settennato 2021-2027 non possono servire per coprire le quote di cofinanziamento proprie della regione. Cioè Bruxelles ha ricordato che quei fondi sono strutturali e servono per migliorare il nostro territorio e non per coprire le falle".

Calstaldini calcola che "se scorporiamo la sanità, su 1,8 miliardi ci sono 122 milioni non utilizzati e neppure programmati, sono quelle entrate vincolate non spese o messi in fondi spese future. Come mai il 6,75% di queste risorse è rimasto al palo? Parliamo di 75milioni dell’alluvione di Nonantola che dovevano essere usati per i ristori e per opere idrauliche, 4,6 milioni per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazioni, 3,5 milioni al superamento delle barriere architettoniche, 3,6 per il rinnovo dei mezzi TPL, 3,1 milioni per i bus verdi e 2,1 milioni per nuovi treni ecologici. E poi 809mila euro per le politiche famigliari", conclude.

"Tema fondamentale, la casa"

"Ci sono fondi vincolati che ad oggi non sono stati spesi - ha detto Castaldini ai giornalisti - sono 140 milioni e sono fondi che servivano per tutte le urgenze che abbiamo sul tavolo. Una domanda che faccio alla Giunta è perché ci sono soldi programmati destinati per cose ad hoc e si è deciso di non utilizzarli bene?" La capogruppo ha presentato anche alcuni ordini del giorno su "temi che riteniamo fondamentali, in particolare la casa per gli studenti universitari, riteniamo che il fondo che è stato sempre dato per gli affitti non risponda più a un mercato che è sempre più in crisi rispetto agli studenti universitari e alle giovani famiglie che cercano ormai disperatamente un appartamento, bisogna fare - propone - una mappatura dei locali che sono sfitti e soprattutto bisogna rivedere la politica degli sgravi fiscali, ci deve essere una convenienza per il proprietario ad affittare agli studenti e categorie che sono oggi molto fragili".