Bologna Bloom: a Navile nuove case per il rilancio dell’offerta abitativa in città

A Bologna risiedono poco meno di 400mila persone (secondo dati riferiti al 30 giugno 2023), ma Istat stima che al di là dei residenti, escludendo i turisti e coloro che viaggiano per affari o motivi di cura, le persone che gravitano quotidianamente sul territorio cittadino superino quota 500mila. La conferma che il capoluogo emiliano sia una delle città più attrattive del Paese viene anche dal saldo migratorio di fine 2022 che segna +2.739 persone; da notare poi che oltre la metà dei nuovi residenti sono giovani fra i 15 e i 34 anni.

Il mercato immobiliare a Bologna: domanda e offerta

Di conseguenza, oltre alla domanda di chi vuole acquistare casa si aggiunge quella di chi cerca casa in locazione. Solo per questo segmento, composto in gran parte da giovani (studenti e Young Professionals), la mancanza di un’offerta adeguata, sia in termini numerici che qualitativi, crea delle fortissime tensioni sul mercato delle case in affitto.

Analizzando i dati dello stock abitativo a Bologna, negli ultimi dieci anni, emerge a livello complessivo una crescita in termini di unità del 2,2%, che significa circa 5.000 abitazioni nuove in totale (500 all’anno). Nell’ultimo biennio le crescite più significative si sono registrate nelle macroaree della Cintura Esterna Nord e Urbana Periferica, seguite dalle zone limitrofe al Centro Storico. La domanda di nuove case si confronta così con un mercato dall’offerta sostanzialmente rigida. Le compravendite di nuove abitazioni, nel 2023, si stima siano calate (-5,8%) rispetto al consuntivo 2022; un rallentamento dovuto, più che ad una questione di calo di domanda, ad una mancanza di offerta qualitativamente interessante, caratteristica che caratterizza tutto il mercato cittadino. La cronica mancanza di offerta di un nuovo prodotto si scontra con una domanda potenziale che da qui al 2030 sarà sempre più alta.

Navile: il quartiere bolognese per chi cerca case efficienti

Ma a migliorare il panorama del mercato immobiliare bolognese, oggi, in città, c’è un’area che offre più opportunità di scelta per chi vuole vivere in case di ultima generazione, moderne e ad alta efficienza energetica: è il quartiere Navile. Un’area urbana strategica che fra l’altro gode della vicinanza alla stazione Alta Velocità di Bologna, snodo fondamentale a livello nazionale che unisce Milano a Bologna in un’ora di treno. Inoltre, il quartiere non è distante dal centro città e dalla Fiera e dal Centro Meteorologico Europeo.

Navile è oggetto di un piano di riqualificazione che fu interrotto dal Covid e che sta oggi ripartendo con il completamento definitivo del progetto di rigenerazione urbana sia dal lato residenziale che da quello dei servizi. Parliamo quindi di una fetta di città che si sta trasformando grazie anche ad iniziative che si inseriscono all’interno del PNRR, che determinano un'ulteriore ripercussione positiva in termini urbanistici.

Bologna Bloom, il nuovo progetto di sviluppo residenziale

Protagonista assoluto di questa ripartenza a Navile è il nuovo progetto di sviluppo residenziale denominato “Bologna Bloom”: un'iniziativa promossa da Prelios Sgr tramite il fondo FIDIA, con advisor dell’operazione First Atlantic Real Estate. Questo importante progetto residenziale, realizzato dallo studio di architettura Lombardini22, sarà commercializzato da Abitare Co., società di servizi immobiliare specializzata nelle nuove costruzioni.

Il complesso prevede la costruzione di due torri di 11 piani e un corpo di 4 piani, per un totale di 145 appartamenti con tagli che spaziano dai monolocali ai pentalocali. Al piano terra troveranno spazio servizi comuni come portineria, deposito biciclette, area bambini, area fitness e altri spazi polifunzionali. Nei due piani interrati sono invece previsti box auto e posti macchina. Inoltre, nelle immediate vicinanze, è in fase di realizzazione un nuovo supermercato e uno studentato che potrà ospitare circa 400 studenti, andando ad integrare ulteriormente i servizi offerti dall'intera area.