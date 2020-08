Bologna senza turisti, gli esercenti: "Difficile essere ottimisti, mai visto un agosto così" |VIDEO

C'è chi ha chiuso per ferie per un mese, chi dopo il lockdown non ha mai riaperto e chi ha ridotto l'orario, come il caffè Zamboni, sotto le due torri: "Prima aprivamo alle 7.30, ora alle 11 - dice il barista a Bologna Today - c'è un calo drastico e dietro il banco lavorano 4 persone".

E' davvero diversa questa Bologna con pochissimi turisti, e, come tutte le città, dopo il lockdown, sta cercando di affrontare un brusco risveglio, tra nuove regole e meno presenze, come quella degli studenti o degli stessi bolognesi che spendono in modo più oculato.

"Non c'è paragone con gli altri anni - ci dice Nicole, responsabile del ristorante Ca' Pelletti di via Zamboni - ce la stiamo mettendo tutta, pian pianino, ma ci mettiamo soprattutto la speranza".

Claudio nella sua edicola all'incrocio tra via Rizzoli e via Indipendenza ha affisso un cartello: "Cercasi Clienti": "Non ho mai visto un agosto così, il mio riferimento sono le calamite, ora ne vendo un decimo, se ci tolgono la speranza, siamo finiti... Capisco però anche i turisti che hanno paura".

Alla "Bottega I Portici" di Piazza Ravegnana hanno anche un "totem anti-covid", si possono cioè usare i guanti per ordinare e pagare, senza avere nessun "contatto umano": "Con la riapertura, pian piano siamo riusciti a reintegrare tutto il personale - è ottimista Elia, chef della Bottega - ad agosto le persone verranno, l'anno scorso è stato bellissimo, Bologna era sempre piena e abbiamo lavorato a pieno regime, ora sappiamo le difficoltà quindi andiamo incontro a un'azienda che non ci ha abbandonato".

"Negli ultimi 3-4- giorni, il turismo sembra abbia avuto una piccola crescita - dice Stefano che vende tabacchi e souvenir in Strada Maggiore - ma una cosa che penalizza le attività del centro è lo smart working che ha eliminato i dipendenti delle aziende, clienti che io ho perso".

"Si sta belli larghi - dice Massimo Zucchini del Pub Celtic Druid di via Caduti di Cefalonia - ma è una situazione pesantissima, non solo turisti e studenti, ma anche i bolognesi, c'è gente che ha ancora paura ad uscire di casa".

Zucchini è anche presidente di Confesercenti: "La crisi forte arriverà da settembre, chi ha un po' di tavoli fuori sta lavoricchiando, l'importante è cercare di tenere botta. Noi abbiamo tolto circa 140 sgabelli, la gente sta molto più larga, ma ne viene molto meno. E' molto difficile cercare di essere ottimisti, la richeista continua e costante è che a livello statale si trovi il mododi affrontare le attività, sara molti difficile uscirne senza aitui".