Bologna FC Pack: l’offerta dedicata a tutti i tifosi rossoblù per un’esperienza davvero unica

Il Bologna FC ha rinnovato la partnership per il terzo anno consecutivo con Linkem S.P.A., l’operatore di telecomunicazioni leader in Italia nel settore della banda ultralarga wireless. L’accordo si estende a tutte le categorie, il logo Linkem è presente in qualità di “Partner of the Future” sulle maglie delle Giovanili e della Scuola Calcio rossoblù, e al fianco della Prima Squadra come Connecting Partner.

Bologna FC Pack: il suggellamento della partnership tra la società e Linkem, Connecting Partner, a vantaggio dei supporter

Per il pubblico che segue storicamente la propria squadra del cuore in tutti i tornei e campionati, sia di persona negli stadi che alle partite / gare, in questo momento storico il digitale, la televisione o i social media sono davvero l’unico modo di fruizione di questi eventi, a causa delle vigenti normative. Ed è così necessario disporre di una modalità di navigazione Internet veloce e senza limiti, come quella offerta da Linkem che insieme al Bologna FC ha realizzato un prodotto esclusivo dedicato ai tifosi, il Bologna FC Pack. Il cui obiettivo è permettere ai tifosi di restare connessi con la propria squadra del cuore e seguire da casa i propri beniamini.

Con il Bologna FC Pack infatti al prezzo di 19.90 al mese per i primi 12 mesi, e sconto sul contributo di attivazione a soli 49 euro anziché 100 euro, Linkem offrirà ai tifosi la possibilità di usufruire della connessione FWA Internet Linkem senza limiti e senza linea fissa, ricevere a casa il welcome kit personalizzato Bologna composto da Laccetto, Sciarpa e Borraccia brandizzati Bologna, accedere al ricco ecosistema di contenuti digitali esclusivi realizzati ad hoc e veicolati direttamente dal Club e partecipare a contest dedicati.

I tifosi del Bologna FC dell’Emilia Romagna potranno sottoscrivere il Bologna FC Pack fino al 31 dicembre, visita il sito per maggiori informazioni.