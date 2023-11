Bologna hub dell’Innovation Center di NTT DATA: "Entro il 2025 previste 400 assunzioni"

La sede di Bologna di NTT DATA entra ufficialmente a far parte dell’Innovation Center della multinazionale giapponese che, a guida italiana, è punto di riferimento a livello internazionale. Cybersicurezza, Dati, Robotica e Quantum Computing saranno le aree di ricerca e sperimentazione in cui si specializzerà la sede emiliana che entro il 2025 punta ad inserire in organico 400 professionisti.

NTT DATA ha annunciato nel 2022 l’apertura dei suoi Innovation Center in sei località nel mondo. Questi centri locali si concentrano su tecnologie emergenti con il potenziale per diventare mainstream entro i prossimi cinque-dieci anni, con l'obiettivo di generare nuovo business attraverso attività congiunte di Ricerca e Sviluppo con i clienti stessi.

“Bologna è il cuore della Data Valley italiana” ha commentato Luca Isetta, COO di NTT DATA Italia. “A febbraio abbiamo aperto la nuova sede e oggi sta già nascendo un team che lavorerà per il nostro Innovation Center. A guida italiana, il Centro sviluppa le attività in tutte le nostre sedi in Italia, in sintonia con il nostro obiettivo di creare poli di eccellenza tecnologica riconosciuti a livello internazionale e presenti capillarmente sul territorio, sviluppando sinergie con gli attori locali. Una strategia che portiamo avanti da tempo e che si fonda sul dialogo, sulla creazione di partnership con le aziende, istituzioni e il tessuto universitario per alimentare attivamente il processo di innovazione e digitalizzazione, condividendo programmi e iniziative con le università dei territori al fine di coinvolgere i giovani talenti, per noi vero motore per affrontare le grandi sfide della trasformazione digitale”.

L'azienda parla di 400 assunzioni previste nel giro dei prossimi due anni: posizioni aperte in ambito dati, consulting, digital architecture e cybersicurezza

"Smart Land in Emilia Romagna"

Sfide che sono state al centro dell’evento “Smart Land in Emilia Romagna”, dibattito organizzato da NTT DATA per riflettere su come rendere un “territorio intelligente” utilizzando le tecnologie con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita e ridurre l’impatto sull’ambiente. Istituzioni, aziende e università si sono confrontate proprio per capire come ottimizzare le risorse locali per realizzare il giusto connubio tra progresso e sostenibilità.

Ad aprire il dibattito NTT DATA, forte delle numerose collaborazioni internazionali in tal senso e dell’esperienza maturata con la realizzazione di progetti per la gestione del territorio. Tra questi CO2Sink, soluzione sviluppata in collaborazione con la Regione Calabria che, tramite l’intelligenza artificiale, è in grado di monitorare il reale assorbimento dell’anidride carbonica da parte di un’area verde per calcolare con esattezza il valore dei crediti di carbonio, e il progetto di ricerca con MIT Media Lab che esplora il concetto della “Città di 15 minuti”: un modello di pianificazione urbana che punta a rendere le città più vivibili e meno impattanti per l’ambiente limitando la necessità di lunghi spostamenti, attraverso l’uso del digital twin.