BolognaFiere, ok a nuova struttura di servizi dell'expo bolognese. Colla: "Garantire però tenuta occupazionale"

Ok della Regione alla società BF Servizi ma si attenziona l’organizzazione del lavoro al mantenimento delle garanzie per i lavoratori, anche quelli a tempo a tempo determinato. È questo, in sintesi, l’esito dell’incontro di ieri a Bologna, in viale Aldo Moro, dell’assessore regionale allo Sviluppo economico e al Lavoro, Vincenzo Colla, con le rappresentanze sindacali di BolognaFiere.

L’assessore ha assunto l’impegno a chiedere al Consiglio d’amministrazione di BolognaFiere, una volta esplicitati i passaggi formali, di presentare i piani industriali e strategici alle organizzazioni sindacali.

Di fronte alla contrarietà manifestata dai rappresentanti dei lavoratori nei confronti della costituzione della società BF Servizi, l’assessore Colla ha invece espresso un proprio giudizio favorevole. “BF Servizi potrà diventare una società strategica in grado di avere in prospettiva un ruolo importante di sviluppo e grandi opportunità– ha affermato–. Con le rappresentanze sindacali ho preso l’impegno di discutere con l’assessore del Comune di Bologna, Marco Lombardo, che coordina il Tavolo Metropolitano, due argomenti in particolare: il tema dell’organizzazione del lavoro nella società di servizi e il mantenimento delle garanzie per i lavoratori, anche quelli a tempo determinato. Si tratta di due questioni serie che vanno affrontate per dare una risposta coerente alle preoccupazioni dei lavoratori”.