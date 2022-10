Bonaccini: "Risorse senza precedenti all'Emilia-Romagna, ora il Governo ci convochi"

E' stata chiusa la programmazione dei nuovi fondi europei in Rengione e, come conferma il presidente Stafeno Bonaccini "da qui al 2027 l’Emilia-Romagna potrà contare su oltre 3 miliardi di euro, 900 milioni in più rispetto al precedente settennato. Un risultato che premia la nostra capacità di spesa: qui utilizziamo fino all’ultimo euro disponibile, così come avvenuto per la programmazione 2014-2020".

A questi vanno aggiunte "le risorse del PNRR: ad oggi quasi 5 miliardi di euro assegnati, grazie sempre alla progettazione condivisa coi territori e a scelte coerenti con gli obiettivi fissati nel Patto per il Lavoro e per il Clima con tutte le parti sociali" spiega il presidente "risorse senza precedenti: niente ritardi, quindi. Adesso i progetti vanno realizzati e non possono certo rimanere nei cassetti".

Obiettivo, scrive Bonaccini in un post "costruire l’Emilia-Romagna dell’innovazione, della transizione ecologica e digitale, dei giovani e del lavoro. Con una sanità e una scuola pubbliche più forti. Lo stesso nel Paese. Di fronte al caro bollette e all’aumento spropositato delle materie prime, non appena insediato il nuovo Governo convochi subito un tavolo dedicato insieme alle parti sociali, le Regioni e gli Enti locali per individuare soluzioni efficaci e condivise. Per evitare gare deserte e cantieri che non partono".

Gli obiettivi del patto

Il Patto per il Lavoro e per il Clima prevede quattro obiettivi:

Emilia-Romagna regione della conoscenza e dei saperi; regione della transizione ecologica; regione dei diritti e dei doveri; del lavoro, delle imprese e delle opportunità. E individua quattro processi trasversali:trasformazione digitale; Patto per la semplificazione; promozione della legalità; partecipazione.

Dare priorità alle persone, in particolare ai giovani e alle donne; intraprendere una transizione ecologica giusta, che crei nuove imprese e nuovo lavoro, aggiornando le professionalità di chi lavora per tutelarne e salvaguardarne l’occupazione; rimettere al centro il valore dell’impresa, dalle piccole alle più grandi, e del pluralismo imprenditoriale e diffuso, a partire dalla cooperazione e dal lavoro sociale; orientare la rivoluzione digitale verso un nuovo umanesimo perché l’evoluzione della tecnologia sia un diritto di tutte e tutti; assegnare una nuova centralità al welfare come strumento di equità sociale; attribuire un nuovo protagonismo alle città, e con esse agli atenei, per un progetto di sviluppo che abbia un ancoraggio più forte nei territori.

Dagli obiettivi strategici e dai processi trasversali derivano impegni concreti che andranno realizzati. Eccone alcuni, per l’Emilia-Romagna, fra quelli indicati nel Patto.