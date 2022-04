Obiettivi raggiunti, in busta paga un premio per i dipendenti di circa 2 mila euro

Belle notizie per i dipendenti Hera, che raggiunge e supera gli obiettivi di redditività e riconosce così ai lavoratori un premio di risultato più alto del previsto, il 105%. Dunque, con la busta paga del 27 giugno arriverà un bonus che va dai 1.847 ai 2.528 euro, a seconda del livello di inquadramento. Non solo, con lo stesso stipendio la multiutility verserà ai dipendenti anche l'una tantum prevista dai contratti nazionali di categoria, un assegno che supera mediamente i 300 euro.

Ad annunciarlo i sindacati dopo l'incontro con l'azienda che si è tenuto il 7 aprile per per la consuntivazione degli indicatori di redditività e produttività, individuati sulla base dell'accordo sindacale del 18 maggio 2021, del Premio di risultato 2021. "Tutti gli indicatori hanno abbondantemente raggiunto e superato gli obiettivi prefissati nell'accordo ponte 2021, questo sostanzialmente permetterà ai lavoratori del gruppo Hera di incassare, il 27 giugno, importi pari al 105%", spiegano le sigle sindacali. Per il personale dei settore gas-acqua ed elettrico andrà aggiunta, sempre nella mensilità di giugno, la quota una tantum, stabilita dai contratti nazionali rinnovati a fine 2019, 238 euro mediamente per il settore acqua-gas, 210 euro per i lavoratori del comparto elettrico. I dipendenti di Herambiente, invece, incasseranno la quota del vecchio premio presenza.

Infine, da novembre verrà erogata a tutti i lavoratori, anche la quota del premio consolidato, divisa in 14 mensilità (80 euro in media), che si andrà a sommare alle quote precedenti.

I sindacati nazionali e il coordinamento nazionale Rsu reputano "più che soddisfacenti i risultati raggiunti, risultati che attestano il grande impegno dei lavoratori nell'assicurare la continuità dei servizi e delle attività anche in piena pandemia".