La Bottega Bortolotti e la sua storia lunga un secolo, attraverso 4 generazioni

Si fa festa a Grizzana Morandi per i 100 anni della Bottega di Gianna Bortolotti a insegna Despar, che per l’occasione dà appuntamento a sabato 3 dicembre 2022 dalle 11.30 per brindare insieme ai clienti, al sindaco Franco Rubini e alla cittadinanza riunita.

Filo rosso tra quattro generazioni

Era il 1922, i tempi della costruzione della ferrovia Direttissima, quando si sollevò per la prima volta la serranda di quella che era allora una piccola cooperativa in quel di Pian di Setta, sull’Appennino bolognese. Da allora di acqua sotto i ponti ne è passata e la gestione della famiglia Bortolotti è arrivata alla sua quarta generazione, per spegnere oggi quelle 100 candeline che rappresentano valori quali servizio di prossimità, valorizzazione dei piccoli centri e presidio di un territorio (in posizione isolata rispetto ai grandi centri urbani) ricco di storia e tradizione anche attraverso i sapori.

Fra tortellini, panzerotti e tigelle Gianna Bortolotti si commuove guardando le vecchie fotografie del nonno e tenendo i figli a braccetto, in un giorno così importante: “La prima cosa che devo fare oggi è ringraziare tutti coloro che hanno lavorato insieme a noi. Mia figlia Sara è stata importantissima per superare il brutto periodo del lockdown, mio figlio Davide e poi ci sono Stefano e Tamara, i quali tutt’ora fanno parte dello staff”. La famiglia è allargata e per un traguardo così importante sono tutti presenti, anche perché Gianna oggi è abilissima anche sui social e ha convocato proprio tutti.

La storia

Erano i tempi in cui stava nascendo la ferrovia Direttissima. L’attività fu salvata dal fallimento nel 1922, quando il negozio fu acquistato da Stanislao Duilio Bortolotti, il nonno di Gianna. Durante la Seconda Guerra, a causa della sua prematura scomparsa l’attività passa sotto la gestione di Guerrino Bortolotti, con l'aiuto di Ada Zannini, la nonna.

“Ancora oggi vengono dai paesi vicini dicendomi che se non era per mia nonna, che dava loro la spesa a credito in tempo di guerra, la loro famiglia non sarebbe sopravvissuta” racconta l’attuale titolare. Presa in gestione dal 1969 da Giuseppe Bortolotti e Giovanna Fabbri (genitori di Gianna) passò poi alla figlia nel 2000. Adesso nella bottega ci lavora anche Davide, la quarta generazione della famiglia. Rinnovato completamente nel 2020 grazie anche all'aiuto del gruppo Aspiag Service/Despar il punto vendita oggi offre gastronomia di produzione propria, specialità locali, l salumi, formaggi e ortofrutta.

Orgoglio a Grizzana Morandi

“Festeggiare i 100 anni del negozio, ora, gestito da Gianna Bortolotti è per noi di Grizzana Morandi un orgoglio oltre che una soddisfazione. – spiega il sindaco Franco Rubini - È importante per il nostro territorio avere queste attività commerciali. È fondamentale perché il territorio rimane vivo se ci sono dei servizi e l'attività che festeggiamo oggi è importante soprattutto per quanto offre alle persone anziane e a coloro che non si possono spostare. Inoltre, Gianna ha una gastronomia eccellente con prodotti di alto livello. Come amministrazione comunale siamo felici di celebrare questo anniversario, ma lo sono anche personalmente, come amico e collega, perché abbiamo percorso un pezzo di strada insieme in Despar”

Maurizio Davi, Responsabile Emilia-Romagna del canale affiliati di Despar ha stretto in un abbraccio l’intera famiglia Bortolotti, dai nonni ai nipoti che ormai hanno imparato il mestiere e deciso di proseguire: “Quando ho conosciuto Gianna ho capito quante cose avessimo in comune e come Aspiag Service, concessionaria del marchio Despar in regione, abbiamo cercato di mettere a disposizione mezzi e competenze fino raggiungere un servizio bello e buono, punto di riferimento per un’ampia e splendida area. Fondamentale è stato qualche anno fa il progetto di ampliamento dei locali. Il resto lo fanno le persone, tutte le generazioni di una bellissima famiglia come quella che vediamo qui”.