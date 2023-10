Box e posti auto, salgono i prezzi: fino a 80mila euro per un garage

A Bologna anche i prezzi dei box e dei posti auto sono sempre più cari. Sotto le Due Torri il costo di un parcheggio riservato è aumentato dell’1,9% contro la media nazionale dell’1,7%, mentre il prezzo dei garage è lievitato dello 0,8% (1,6% su scala nazionale). I dati, rilevati dall’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, si riferiscono al secondo semestre del 2022 rispetto alla prima parte dello stesso anno.

Le zone più care e quelle più economiche

Il Quadrilatero del centro storico è la zona in cui i posteggi sono più cari: per comprare un box di 15 metri quadrati per una vettura occorrono 80mila euro, “solo” la metà invece per un posto auto. Al secondo posto si piazza il quartiere Saragozza (40mila euro per un box e 25mila per un parcheggio condominiale); seguono via Andrea Costa, il quartiere Saffi e San Donato con i prezzi che oscillano tra i 20mila e i 30mila euro per un garage e tra i 10mila e i 20mila per un posto auto.

Corticella-Navile e Lavino di Mezzo a Borgo Panigale le zone più economiche, dove rispettivamente un box si paga 13mila euro e un posto auto 8mila.

Il trend in Emilia-Romagna e in Italia

Allo stesso modo dell’aumento del costo delle abitazioni, questi rincari si registrano grossomodo in tutte le metropoli italiane - a eccezione di Napoli per il valore dei box e Palermo e Torino per quello dei posti auto, mentre Milano (+2,6% e +2,5%), Roma (+3,5% e + 2,5%) e Firenze (+2,7% e +2,6%) sono le città in cui i prezzi sono cresciuti maggiormente. In Emilia-Romagna, oltre al capoluogo, le spese maggiori si registrano a Reggio Emilia e Rimini, mentre Modena è l’unica in cui è avvenuta una diminuzione (-2,5% sui box).

Perché comprare?

Nel 2022 sono stati scambiati 450.274 box + 3,2% rispetto all’anno precedente, aumento legato soprattutto al buon andamento del mercato immobiliare. I dati relativi alle operazioni realizzate dalle agenzie del Gruppo Tecnocasa, nel 2022, confermano che il 74,1% delle operazioni relative ai box riguardano le compravendite e solo il 25,9% la locazione. Rispetto a un anno fa si evidenza un incremento della percentuale delle compravendite di box (passati da 73,9% a 74,1%), naturale conseguenza del trend delle compravendite delle abitazioni. Nella maggioranza dei casi chi acquista un box lo fa per utilizzarlo, ma c’è una discreta percentuale che lo acquista per metterlo a reddito (47,5%) dal momento che garantisce una semplicità di gestione e un rendimento annuo lordo del 6,5%.