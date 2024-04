Caffitaly e crisi delle capsule compatibili: tavolo di salvaguardia per il sito di Gaggio Montano

"In attesa della presentazione di un nuovo piano industriale di Gruppo - spiega l'amministrazione - al tavolo è stata condivisa la necessità della salvaguardia della presenza dell'azienda e del suo know-how in un territorio importante e al contempo difficile come quello dell’Appennino"