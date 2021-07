Yoox, dopo 21 anni lascia il fondatore: "Entusiasta per nuova avventura, ma commosso"

"Mi sento entusiasta perché sto per iniziare un nuovo capitolo, ma commosso perché Iascio voi e I’azienda che ho creato, di cui mi sono occupato con passione e dedizione negli ultimi ventun anni e che amo ancora come il primo giorno. L’ho cresciuta come una parte di me, e ho avuto Ia fortuna di farlo in una comunità stimolante e creativa come siete stati tutti voi".

E' il messaggio di commiato che Federico Marchetti, fondatore di Yoox, ha lasciato a clienti e dipendenti, nel giorno della sua uscita dal gruppo online dell'alta moda tra i più grandi al mondo.

Marchetti, classe 1969, lanciò l'idea nel lontano 1999, provenendo dal mondo bancario. Da allora, il suo unicorno della moda di lusso venduta online è cresciuta a dismisura, facendo arrivare a una valutazione di circa 5,4 miliardi di Euro tutto il gruppo, dal 2015 affiancato a Net a Porter, della multinazionale svizzera Richemont.

Che Marchetti, ravennate di origine, dovesse lasciare il timone era già scritto da tempo, e cioè da quando il gruppo svizzero ha rilevato completamente le azioni Ynap e poi si è ritirato dalla borsa.

La nuova avventura di Marchetti ora, che lascia anche la carica di presidente, oltre a quella di amministratore delegato già lasciata mesi fa, sarà quella di partecipare a una task force per la moda sostenibile, voluta fortemente dal principe Carlo d'Inghilterra.