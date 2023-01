Carburanti più cari? Emilia-Romagna la peggiore: benzina fino a 2,44 euro

"Invece di spalmare 10 miliardi abbiamo deciso di concentrare le risorse su chi ne aveva più bisogno. Abbiamo fatto una scelta che rivendico e che è di giustizia sociale". Insomma la coperta è corta e quindi il Governo, come ha confermato la presidente Meloni "per tagliare le accise non avremmo potuto aumentare il fondo sulla sanità, la platea delle famiglie per calmierare le bollette domestiche, per i crediti delle pmi".

Da lunedì sono scattati i controlli della Guardia di Finanza sui prezzi applicati dai distributori anche se "la gran parte dei benzinai è onesta e responsabile e a tutela loro dobbiamo intervenire. In cdm abbiamo deciso di rafforzare le norme sanzionatorie per chi non adempie alle comunicazioni previste dalla legge e abbiamo stabilito che ogni benzinaio esponga il prezzo medio giornaliero" osserva Meloni.

E' ancora il prezzo di carburante il tema sul tavolo del Consiglio dei ministri del 10 gennaio. Il monitoraggio dei prezzi non sarà più settimanale ma giornaliero, quindi viene introdotto l'obbligo di esporre il prezzo medio nazionale alla pompa, pena le sanzioni. I fornitori in autostrada, inoltre, dovranno rispettare un tetto di prezzo.

Dove si spende di più?

In base a una mappa Codacons, che monitora i prezzi del rifornimento regione per regione, la più cara risulta essere proprio l'Emilia Romagna e il prezzo più alto è stato registrato proprop sull'autostrada A14 Bologna-Bari-Taranto, a Castel San Pietro Terme: benzina a 2,444 euro al servito e gasolio 2,531 euro al litro.

I prezzi più alti regione per regione

ABRUZZO - Autostrada A14 Bologna-Bari-Taranto, Morro d'oro (TE), benzina 2,344 euro gasolio 2,431 euro

BASILICATA - Lauria (PZ), benzina 2,139, gasolio 2,189 euro

CALABRIA - Autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, benzina 2,344, gasolio 2,431 euro

CAMPANIA - Ariano Irpino (AV), benzina 2,372, gasolio 2,402

EMILIA ROMAGNA - Autostrada A14 Bologna-Bari-Taranto, Castel San Pietro Terme (BO), benzina 2,444, gasolio 2,531 euro

FRIULI VENEZIA GIULIA - Pordenone, benzina 2,300 euro, gasolio 2.387 euro

LAZIO - A1 Milano-Napoli, Castrocielo (FR), benzina 2,367 euro gasolio 2,454 euro

LIGURIA - Autostrada A12 Genova-Sestri (GE), benzina 2,387 euro, gasolio 2,474 euro

LOMBARDIA - Autostrada A21 Piacenza-Brescia, Cremona (CR), benzina 2,449 euro, gasolio 2,499 euro

MARCHE - Autostrada A14 Bologna-Bari-Taranto, Mondolfo (PU) benzina 2,387 euro, gasolio 2,474 euro

MOLISE - Larino (CB), benzina 2,294, gasolio 2,381

PIEMONTE - Autostrada A7 Serravalle-Genova, Arquata Scrivia (AL), A26 Voltri-Gravellona, Raccordo con A7 Novi Ligure (AL), benzina 2,366 euro, gasolio 2,453 euro

PUGLIA - Taranto, benzina 2,399, gasolio 2,499

SARDEGNA - Poltu Quatu-Arzachena (OT), benzina 2,199 euro, gasolio 2,299 euro

SICILIA - Ustica (PA), benzina 2,497 euro, gasolio 2,497 euro e Strada Statale Lentini (SR), benzina 2,354 euro, gasolio 2,441 euro

TOSCANA - CAMAIORE (LU), benzina 2,334 euro, gasolio 2,421

TRENTINO ALTO ADIGE - A22 Brennero-modena, Lavis (TN), benzina 2,298 euro, gasolio 2,299 euro

UMBRIA - Statale E/45 Deruta (PG), benzina 2,294 euro, gasolio 2,381 euro

VALLE D'AOSTA - A5 Aosta-Quincinetto, Chatillon (AO), benzina 2,214 euro, gasolio 2,284 euro

VENETO - Statale Mira (VE), benzina 2,294 euro, gasolio 2,381