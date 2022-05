Career Day UniBo torna in presenza, le aziende confermano: "Non troviamo lavoratori" | VIDEO

“È vero, non troviamo lavoratori, specialmente per quanto riguarda quelli specializzati. C’è molta poca offerta per quanto riguarda i neolaureati”: questo il commento di uno dei rappresentanti delle aziende presenti al Carrer Day dell’Università di Bologna, l’evento che permette alle aziende di incontrare laureandi e neolaureati. Un pensiero questo condiviso anche da altri rappresentanti d’azienda presenti in Fiera, i quali confermano una mancanza di personale specializzato specialmente per quanto riguarda i settori tech, industriale e ingegneristico.

Una buona idea, sempre secondo gli intervistati, potrebbe essere quella di avvicinare ulteriormente il mondo universitario a quello lavorativo già durante il percorso formativo, ampliando occasioni di incontro o introducendo nuovi corsi di laurea.

Lavoratori poco specializzati? La risposta del Magnifico Rettore

Presente all’evento anche Giovanni Molari, Magnifico Rettore dell’Alma Mater: “Stiam cercando di trovare delle soluzioni – ha commentato Molari – abbiamo infatti già attivato i corsi di laurea specializzanti anche per diversificare quelle che sono le competenze dei nostri studenti. Su determinati settori c’è una richiesta molto forte, noi dovremo essere bravi nel formare un numero di studenti adeguato alle esigenze delle aziende e delle altre realtà territoriali. Ci sono molti settori in cui questa richiesta è forte: dal nostro punto di vista è importante fornire competenze diversificate, perché non sempre i profili possono essere utilizzati in maniera univoca all’interno delle aziende. Credo però che l’Università di Bologna – ha concluso il Magnifico Rettore – abbia una varietà di offerta che favorisce questa diversificazione”.