Caro energia, l'ex assessore: "Politica arrivata tardi, distolta da campagna elettorale"| VIDEO

"La politica è arrivata tardi sul tema dei costi dell'energia". A dirlo è di Alberto Aitini, ex assessore Pd al Commercio nell'ultima giunta di Virginio Merola e oggi in forza a Confesercenti.

Si moltiplicano quindi gli appelli e le preoccupazioni per il caro-energia, quando l'Europa sta valutando di mettere un tetto al prezzo del gas, manovra che non piacerebbe alla Russia che a sua volta minaccia di 'chiudere i rubinetti'.

A margine di una conferenza stampa, Aitini ha sottolineato che le associazioni di categoria avevano già lanciato l'allarme, certe che "sarebbe arrivato in questo momento drammatico. La politica ci è arrivata troppo tardi perchè probabilmente la campagna elettorale ha distolto l'attenzione".

Il Governo, ricorda Aitini, "non è nel pieno delle funzioni e quindi non può fare le scelte politiche che sarebbe necessario fare. E' un momento di grande difficoltà e sarebbe importante che oltre alla campagna elettorale si prendessero al più presto decisioni su questo". Il Covid, conclude l'ex assessore, "rimarrà forse la più grande tragedia che abbiamo vissuto negli ultimi 20-30 anni, ma occhio ad evitare una nuova tragedia, perchè con questi costi dell'energia è che in inverno chiudano tantissime attività. Servono soluzioni rapidissime". (dire)