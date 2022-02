Caro energia, 2.000 le imprese a rischio chiusura. Lepore apre un tavolo permanente con parlamentarii

L'argomento del caro bollette tiene banco in questi giorni. Non solo le famiglie a dover fare i conti con la scure dei rincari. Anche tante attività, che ora sono in sofferenza e lanciano un SOS al Governo, così come alla amministrazioni locali. Oggi all'ombra delle Due Torri si è tenuto un incontro sul caro-energia alla presenza del sindaco Matteo Lepore e i parlamentari di Bologna.

L'SOS da Cna, che sima 2000 imprese a rischio per il caro boleltte

Anche Cna si rivolge ai deputati e senatori del territorio con "un messaggio molto preciso: il Governo e il Parlamento intervengano prima che migliaia di imprese, soprattutto di piccole dimensioni, siano costrette a chiudere perché non riescono ad affrontare il pagamento delle bollette". In particolare, Cna "stima che siano 2.000 le imprese che rischiano la chiusura nella Città metropolitana bolognese a causa del caro energia", avverte il direttore dell'associazione degli artigiani, Claudio Pazzaglia. "È importante l'azione di Lepore e degli altri sindaci bolognesi nell'evidenziare il gravissimo problema del caro energia che sta colpendo gli stessi enti locali insieme ai cittadini e alle imprese", afferma Pazzaglia, giudicando come "molto rilevante" anche l'incontro di oggi tra Lepore e i parlamentari. "L'enorme rincaro delle bollette nell'ultima parte dell'anno ha fatto schizzare di oltre il 30% la spesa nella media del 2021 rispetto al 2019 per molti settori della piccola impresa e dell'artigianato", mette in evidenza il direttore di Cna, aggiungendo che "per l'anno in corso le prospettive sono di nuovi vistosi rincari considerando che i prezzi del primo trimestre mostrano già un balzo di oltre il 100% rispetto allo stesso periodo del 2019".

Con questi numeri, "il caro-energia rischia di generare una drastica frenata della ripresa economica- continua Pazzaglia- erodendo i margini di guadagno e la fiducia delle imprese. Il costo dell'energia che grava soprattutto su micro e piccole imprese sconta una bolletta mal strutturata. La distribuzione degli oneri generali di sistema è fortemente iniqua e penalizza maggiormente le imprese più piccole".

"Risorse stanziate dal Governo non bastano"

Per contenere gli effetti del balzo dei costi energetici, "il Governo- rimarca il direttore dell'associazione- è già intervenuto stanziando risorse. Ma vanno velocemente individuate rapide di soluzioni strutturali e coerenti con gli obiettivi di politica energetica che l'Italia e l'Europa hanno fissato ma che troppo spesso ignorano nel disegnare indirizzi e strategie. Occorre intervenire con incentivi e snellimento burocratico per chi vuole investire in tecnologie per il risparmio dei consumi energetici". In conclusione, "è importante che i parlamentari del nostro territorio insieme ai nostri sindaci portino queste richieste delle imprese a tutto il Parlamento, al Governo e a tutte le forze politiche", è l'appello della Cna.

Esito summit Lepore- parlamentari

Questa mattina il sindaco di Bologna e della Città metropolitana Matteo Lepore ha incontrato i parlamentari eletti nel territorio bolognese per presentare loro le istanze che hanno spinto i sindaci in tutta Italia a spegnere simbolicamente le luci dei monumenti più rappresentativi, per sensibilizzare il governo sul caro bollette e, in particolare, per sottolineare le pesanti ripercussioni su Enti locali, famiglie e imprese.

All’incontro erano presenti i parlamentari: Andrea De Maria (PD), Galeazzo Bignami (FDI), Francesco Critelli (PD), Daniele Manca (PD), Michela Montevecchi (M5S).

“Un incontro molto proficuo - commenta il sindaco Lepore -, nel corso del quale abbiamo condiviso la richiesta al governo di un fondo per sostenere l’impatto dell’aumento dei costi dell’energia sugli Enti locali, anche al fine di scongiurare il conseguente riverbero su famiglie e imprese; e la proposta di utilizzare i Comuni come soggetto gestore di parte delle risorse da destinare immediatamente alle fasce più fragili della cittadinanza, per sostenere l’impennata dei costi dell'energia, sul modello dei buoni spesa. Lo stesso meccanismo - aggiunge Lepore - dovrebbe essere pensato anche per il mondo del terzo settore, così importante per le nostre comunità.

Dai parlamentari ho raccolto grande attenzione alle istanze avanzate e al lavoro per la messa a terra del PNRR nei prossimi mesi. Condividiamo l’urgenza di un intervento del governo per evitare che il costo dell’energia e l’inflazione portino al fallimento di diverse piccole e medie imprese del territorio, allo stop delle attività di molte associazioni che si occupano del bene comune e a disagi insostenibile per le famiglie in difficoltà”.

È stata infine condivisa la costituzione di un tavolo permanente tra il sindaco metropolitano e i parlamentari eletti nel territorio, non solo per affrontare l’emergenza della crisi energetica, ma anche per condividere questioni più strategiche e la messa a terra del PNRR. Il tavolo si convocherà periodicamente.