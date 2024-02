Bologna, quanto mi costi? Ecco come misurare il caro-vita e i servizi

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Un quarto d'ora: questo il tempo, minuto più o minuto meno, per rispondere a tutte le domande di un questionario (anonimo) che fra qualche mese ci darà la fotografia di come e quanto Bologna è cambiata e stia cambiando sui fronti caro-vita, caro-casa, caro-scuola e così via. La Cgil la promuove e la chiama "inchiesta sociale": è un'indagine che parte oggi su tutta la Città Metropolitana, svolta insieme a Ires Emilia-Romagna con il coinvolgimento di Arci, Piazza Grande, Rete degli Universitari-Udu e Link-Studenti indipendenti. I questionari in realtà sono tre, per altrettante categorie di persone: studenti, lavoratori e pensionati. Le domande alle quali si risponde (per esempio: Mediamente nell'ultimo anno quanto hai percepito mensilmente?) indagano i costi della città e le condizioni di vita, studio e lavoro nell'ottica di come Bologna e tutti i comuni della Città Metropolitana si stiano trasformando. Insomma: chi si potrà permettere di vivere sotto le Due Torri? E' vero che i genitori indirizzano i figli verso gli istituti professionali perché sanno già che non si potranno permettere l'università?

Il segretario della Camera del Lavoro di Bologna, Michele Bulgarelli, ha spiegato che: "I dati dell'inchiesta sociale su Bologna saranno raccolti fino a giugno, per poi essere restituiti alla cittadinanza in diversi momenti pubblici e utilizzati dal sindacato così come dalle associazioni, nel confronto con gli enti locali. Il questionario proverà a capire anche poi il grado di partecipazione alla vita pubblica e la fiducia nel sindacato. L'auspicio è quello di trovare e costruire delle soluzioni dal basso, per contrastare la povertà e far crescere l'inclusione". Lo possono compilare tutti e i QR code verranno distribuiti in tanti luoghi della città. Gli obiettivi, così come spiega ancora Bulgarelli, sono la difesa della "città del lavoro", così come quella dei servizi pubblici, della cura. Cosa va combattuto: le diseguaglianze, la speculazione, l'abbandono degli studi.

Le premesse che hanno condotto al questionario "inchiesta sociale"

Si legge nella presentazione del questionario: "In questi anni, Bologna ha subito profonde trasformazioni economiche e sociali che hanno contribuito ad allargare le fratture presenti all’interno della nostra società. Dalla riconfigurazione dell’economia cittadina basata sui servizi, all’esplosione della questione abitativa e all’impennata del prezzo degli affitti e dell’inflazione. Dalla sempre maggiore diffusione della precarietà nel lavoro, alla maggiore difficoltà di accesso ai servizi pubblici come sanità, trasporti, istruzione. Servizi che rischiano, di anno in anno, sempre maggiori tagli e i cui addetti da tempo aspettano il rinnovo dei contratti collettivi nazionali. Nel contempo, la pandemia di Covid 19 ha reso evidente il ruolo centrale della cura e dei servizi pubblici come elementi imprescindibili per gli equilibri di una società che presenta sempre maggiori fragilità e nuove forme di povertà ed emarginazione sociale, oltre che una popolazione sempre più anziana. Da questo punto di vista, la recente pandemia ha scoperchiato la realtà di un lavoro spesso non riconosciuto, invisibilizzato e non retribuito oltre che esternalizzato, che grava per gran parte sulle spalle delle donne. Come Cgil di Bologna ed Imola, Arci Bologna, Piazza Grande, Link-Studenti indipendenti e Rete degli universitari-Udu Bologna, e grazie al lavoro dell’Ires Emilia-Romagna, abbiamo scelto di proporre alla città un’inchiesta sociale dal basso, pubblica e volta a comporre una fotografia instantanea della Bologna che cambia, e al tempo stesso costruire un punto di vista alternativo e indipendente sulle trasformazioni della città".