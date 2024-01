Affitti e compravendite: dicembre il più caro di sempre, fino a 17,89 euro al mq

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Non diminuiscono i costi dell'abitare, nonostante l’inflazione in crescita, l'hanno appena trascorso conferma un trend in salita, sia per l'acquisto della casa che per la locazione, come rivela Immobiliare.it Insights, società del gruppo di Immobiliare.it, dati riportati dalla Dire.

Quanto al "mercato del mattone, Bologna conferma il sorpasso su Roma: 3.380 euro/mq vs. 3.331 euro/mq, in pratica i prezzi nella Capitale sono rimasti invariati, a Bologna sono cresciuti del 5,7%. Tutti i capoluoghi mostrano comunque un trend positivo, con l'eccezione di Torino che nei 12 mesi perde lo 0,3%, attestandosi sui 1.887 euro/mq. Il capoluogo di regione che è andato meglio è stato Trieste (2.079 euro/mq), con una crescita che sfiora l'8%. Il più caro rimane comunque Milano, a 5.289 euro/mq, seguito da Firenze che sfonda la soglia dei 4.000 euro/mq, in crescita del 3,4%.

A dicembre, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Bologna è stato più alto nella zona Colli, con 4.338 euro per metro quadro. Al contrario, il prezzo più basso è stato nella zona San Donato, Pilastro con una media di 2.722 euro al metro quadro.

Il mercato delle locazioni in Italia

Secondo i dati di Immobiliare.it, in Italia i canoni sono cresciuti in un anno del 6,3%, attestandosi a fine 2023 sui 12,4 euro al metro quadro in media. In questo caso è il Nord Ovest la macrozona più cara (13,4 euro/mq) e anche quella che è cresciuta di più nei 12 mesi (+8,8%). Bene anche le Isole che rispetto allo scorso anno guadagnano il 6,8%. Il Nord Est segna un +6,1% mentre il Sud un +5,1%. Il Centro, la zona meno performante, mostra comunque un aumento sull'ordine del 3%.

Negli ultimi tre mesi la domanda sarebbe "precipitata" del 7,4% - probabilmente a causa dell'aumento dei prezzi che ha coinvolto tutte le principali città. Sono sempre le grandi città (più di 250.000 abitanti) a mostrare la crescita di prezzo più rilevante: +11,1% a fronte del +7% dei piccoli centri. Per affittare casa in un grande centro a dicembre 2023 servivano 16,4 euro/mq mentre in una cittadina erano sufficienti 9,7 euro/mq.

Il mercato delle locazioni a Bologna

Quanto al canone di affitto, Milano si conferma comunque la più cara con i suoi 22,3 euro/mq (con una crescita del 10% nell'anno). A Bologna si va dai 14,46 euro/mq ai 20,34.

A Bologna, a dicembre 2023 per gli immobili residenziali in affitto sono stati richiesti in media 17,89 euro al mese per metro quadro, con un aumento del 6,62% rispetto a Dicembre 2022 (euro 16,78 mensili al mq). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Bologna ha raggiunto il suo massimo nel mese di dicembre 2023, con un valore di 17,89 euro al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato febbraio 2022: per un immobile in affitto sono stati richiesti in media 14,54 euro al mese per metro quadro.

Il prezzo richiesto per gli immobili in affitto è stato più alto nella zona Centro, con 20,34 euro al mese per metro quadro. Il prezzo più basso, invece, è stato nella zona Toscana, Savena con una media di 14,46 euro al mese per metro quadro.

