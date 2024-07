Casa di proprietà: i single acquistano di più, ma non a Bologna

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Nel 2023 l'acquisto di una casa per il 66,6% è stato concluso da famiglie (coppie con o senza figli) e il 33,4% da single. Nel rapporto dell Ufficio Studi Tecnocasa si evidenzia che nelle grandi città italiane la quota di acquirenti single aumenta e raggiunge il 39,9% del totale. Ma non a Bologna.

Acquirenti single

A livello nazionale si registra una crescita costante della percentuale di acquirenti single, dal 28,7% del 2019 al 33,4% del 2023. Diminuisce la quota di famiglie che acquistano, tra il 2019 e il 2023 passano dal 71,3% all’attuale 66,6%.

Nel 2023 tra le città con le percentuali più alte di acquirenti single da segnalare Milano (49,6%), Firenze (45,1%) e Torino e Roma (44,5% e 44,4%). Le città con le percentuali più basse sono Napoli (25,8%) e Verona (27,8%).

Bologna in controtendenza

Rispetto al 2022 la maggior parte delle grandi città evidenzia percentuali di acquisto da parte di single in crescita, a eccezione di Bologna e Verona dove le quote sono in calo, mentre percentuali simili all’anno precedente si registrano a Napoli e a Palermo.

Cosa acquistano

Le famiglie propendono maggiormente per le case vacanza, rispetto ai single (8,6% contro 3,9%) con investimento pari al 20,2% contro il 17,7% dei single. Le percentuali di acquisti per investimento crescono se si considerano solo le grandi città: le famiglie comprano per investimento nel 31,0% dei casi, mentre i single si fermano al 24,5%.

In generale, rispetto al 2022, sia per le famiglie sia per i single, aumentano le percentuali di acquisto per investimento e restano stabili le quote di acquisto di case vacanza.

Le famiglie acquistano mediamente tipologie più ampie: il trilocale è la tipologia più compravenduta sia dalle famiglie sia dai single (rispettivamente con il 33,3% e con il 36,5%), passando al 2 locali emergono differenze sostanziali con una quota del 15,0% per le famiglie, contro il 31,7% dei single. Quanto alle soluzioni indipendenti e semindipendenti, si tileva il 24% delle compravendite da parte di famiglie, mentre i single si fermano al 12,9%.

Nelle grandi città italiane la tipologia più scelta dai single è il bilocale che compone il 40,4% degli acquisti, mentre il trilocale passa in seconda posizione attestandosi al 33,3%. Per quanto riguarda le famiglie che acquistano in grandi città è sempre il trilocale la tipologia preferita (35,5%), seguita dai bilocali (23,7%) e dai quattro locali (21,8%). Nelle grandi città gli acquisti di soluzioni indipendenti e semindipendenti risultano marginali e si attestano al 3,1% per le famiglie e all’1,8% per i single.

In Italia nel 2023 il 48% delle famiglie ha comprato con l’ausilio di un mutuo, quota che scende al 40,3% per quanto riguarda i single. In ogni caso sia famiglie sia single, nel 2022, evidenziavano percentuali più alte di acquisti con mutuo, in conseguenza anche al rialzo dei tassi di interesse.