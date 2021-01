Falle nel sistema Cashback, Adiconsum: "Molte segnalazioni per errori su importi e transazioni"

Il Cashback di Natale, il primo sistema di rimborso da parte dello Stato sperimentato durante le passate festività a favore degli acquisti effettuati in negozi "fisici" (così da incentivarli al posto del web), sembra non essere andato proprio liscio. A elencare una lunga lista di segnalazioni è Caterina Vinci, responsabile operativa di Adiconsum area metropolitana bolognese, che conferma alcune problematiche rilevate su tutto il territorio nazionale e che riguardano principalmente un malfunzionamento generale con errori negli importi e transazioni non registrate: "Stiamo raccogliendo molte mancate rilevazioni di pagamenti che hanno portato anche al non raggiungimento dei 10 movimenti necessari per accedere al rimborso del 10%, deludendo così i consumatori" spiega la responsabile dell'associazione.

"Importi errati e alla fine tanti rimborsi non ottenuti"

Quello che descrive Vinci corrisponde allo scenario nazionale, così come racconta Carlo De Masi, Presidente di Adiconsum: "In tantissimi stanno segnalando ai nostri sportelli e sui social il malfunzionamento del Cashback. Andando, infatti, nella sezione 'Portafoglio' dell’App 'IO' è indicata l’entità definitiva di ciò che verrà accreditato a febbraio in base agli acquisti fatti fino al 31 dicembre 2020. Nelle segnalazioni dei cittadini-consumatori si denuncia che gli importi riportati sono errati, in quanto le transazioni indicate sono inferiori a quelle realmente effettuate, anche se avvenute nello stesso esercizio commerciale o utilizzando lo stesso circuito della carta di credito. La questione dal nostro punto di vista è grave perchè non fa ottenere i rimborsi dovuti e soprattutto fa venire meno la fiducia dei consumatori nei confronti della 'trasformazione digitale' in atto, non agevolando la ripresa economica del nostro Paese".

Come fare il reclamo e a chi rivolgersi per segnalare i malfunzionamenti

"In poco tempo abbiamo raccolto una cinquantina di lamentele dalla provincia di Bologna e le problematiche più frequenti sono state la registrazione delle carte all'inizio e poi i mancati accrediti. Il gestore dei reclami per mancato o inesatto accredito dei rimborsi del Cashback è comunque Consap e sono loro a gestire le controversie".

Dal 1°gennaio nuove regole: cosa cambia rispetto a Natale

Non sono più 10 ma 50 i pagamenti da effettuare per ogni semestre (a dicembre erano 10 in totale) utilizzando carta di credito o bancomat e la percentuale di rimborso è sempre il 10%. Bisogna, come la proma volta, scaricare la app "Io". Resta di 150 euro la soglia sulla quale si basa il rimborso.