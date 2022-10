Castel Guelfo the Style outlets: al via un nuovo appuntamento per chi vuole lavorare nel retail

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Castel Guelfo The Style Outlets, uno dei due outlet italiani di NEINVER - player leader nel segmento outlet in Europa, in collaborazione con Randstad, una delle più rinomate agenzie di ricerca, selezione e formazione di risorse umane, organizza una giornata di incontri dedicata a tutti coloro che vogliono lavorare nel mondo del retail.



L’appuntamento è per giovedì 13 Ottobre 2022 dalle 10.00 alle 13.00 presso l’outlet.



Il centro rappresenta un importante polo occupazionale per l’area in cui sorge. Basti pensare che, con le sue 110 boutique di prestigiosi marchi nazionali e internazionali, impiega circa 800 persone (tra impieghi diretti e indiretti).

Numerosi i brand aderenti all’iniziativa di recruitment e diverse le figure professionali ricercate: store manager, sale assistant, stageur e addetti ai punti di ristoro.



Per partecipare, è necessario iscriversi e caricare il proprio CV qui. I candidati verranno poi contattati dal team Randstad per verificare la propria idoneità e avere maggiori informazioni sull’appuntamento di recruiting*.

L’iniziativa si inserisce nei servizi offerti da NEINVER ai brand che operano presso i propri centri. I singoli punti vendita cureranno direttamente la selezione del personale e il rapporto con i propri dipendenti.



* È possibile partecipare all’evento solo a seguito della conferma da parte di Randstad.