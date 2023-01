Sfila la collezione P/E del Center Gross: "Prezzi invariati, la moda sia un sogno possibile"

Bologna apre le danze dell’anno nuovo con la sfilata Summer in Italy di Centergross. Mercoledì 1 febbraio 2023 alle ore 18.30 al Teatro Arena del Sole, nel cuore di Bologna andrà in scena il primo dei grandi eventi che vedono la città al centro di creatività e industria internazionale con la collettiva, la prima dedicata alle collezioni primavera-estate finalmente in presenza sotto la guida del Presidente Piero Scandellari.

Organizzata da Centergross, tra i più importanti poli della Moda Pronta in Europa, la sfilata ha come tema portante “Moda e Arte” che da sempre si contaminano a vicenda, offrendo scambi che esaltano la creatività Made in Italy. Saranno presentate le collezioni Uomo e Donna della Primavera Estate 2023, con conferme e new entry: l’uomo di Takeshy Kurosawa, ADM Revolution, Karl Mommoo Homme; la donna di Souvenir, Gil Santucci, King Kong, Angela Davis, J.B4. Gli abiti di Rinascimento e Rinascimento Curvy vestiranno le Puppini Sisters, trio musicale femminile ospite dell’evento con una straordinaria performance artistica. Fondato a Londra da un’artista bolognese, Marcella Puppini, protagonista sofisticata dei generi Swing e Jazz, eseguiti con il tipico canto armonizzato “a cappella” degli Anni Quaranta, dal loro esordio nel 2004, il gruppo ha alle spalle 6 album e 4 nuovi successi autoprodotti.

"Prezzi invariati nonostante i rincari del settore, la moda sia un sogno possibile"

L’appuntamento con Summer in Italy, dunque, raddoppia e raccoglie nuovamente gli addetti ai lavori, stampa e buyers attorno alla coralità di un messaggio fortemente positivo, che lascia intravedere ottime prospettive economiche del comparto.

"E quest’anno fa di più - dicono dal Centergross – i nostri brand, nonostante i rincari che non risparmiano nessun settore, hanno deciso di mantenere invariati i loro prezzi perché la moda possa continuare ad essere un sogno possibile anche in un momento di difficoltà economica come questo. Archiviata definitivamente la parentesi della pandemia, il mercato registra infatti una netta ripresa e il Centergross conferma l’atto di fiducia della rete del retail verso questa tipologia di produzione di qualità Made in Italy, a prezzi competitivi."

La sfilata collettiva e il lavoro per riportare Bologna al centro del Pronto Moda

La sfilata del 1 febbraio, sotto la direzione artistica di Roberto Corbelli e la supervisione del Project Manager Riccardo Collina, è quindi in un viaggio nella bellezza accessibile, un grande spettacolo dove Moda, Musica e Arte si intrecciano e in cui Bologna si conferma capitale internazionale del Pronto Moda Made in Italy.

Per Piero Scandellari, presidente Centergross "la realizzazione della sfilata collettiva è un investimento notevole sia per Centergross e le sue aziende che per le istituzioni che lo sostengono, in forma di partecipazione collettiva di tutti gli attori. Anche questa edizione conferma la scelta strategica di Centergross quale capofila del progetto di realizzazione del Polo Internazionale del Pronto Moda a Bologna e sta lavorando, attraverso gli eventi come Summer in Italy e Winter Melody – i nostri eventi di punta per la presentazione delle collezioni dei nostri brand - ad altre iniziative per attivare il coinvolgimento di tutte le istituzioni e soggetti del territorio. Attraverso questo network si verrà a creare un vero e proprio "Tavolo di Lavoro” in cui tutti questi strategici players potranno operare assieme facendo rete, facendo sistema dunque con la Regione Emilia Romagna – gli assessori Vincenzo Colla e Andrea Corsini, Città Metropolitana di Bologna, Comune di Bologna, CNA, Confindustria e tutte le associazioni di categoria. Stiamo lavorando per rendere operativo questo progetto che consoliderà il ruolo centrale del Polo del Pronto moda bolognese. La volontà dell'iniziativa è partita proprio da Centergross, che è la realtà più rappresentativa a livello nazionale e internazionale. Gli imprenditori del Centergross credono molto in questo progetto che non solo consente loro di presentare le collezioni primavera estate ed autunno/inverno, ma di comunicare che fanno parte di un piano più ampio respiro per un ruolo centrale a livello internazionale. Questo consentirà alla città di Bologna di tornare ad essere eccellenza riconosciuta del segmento del Pronto Moda e che il Centergross acquisti ancor più importanza e centralità nel settore moda, che in Emilia Romagna annovera il maggior numero di addetti rispetto alle altre regioni italiane".

Tavolo della Moda come tavolo per la ripresa

“Ringrazio il presidente Scandellari e Centergross che con un milione di metri quadri e 700 aziende, rappresenta il capofila di un progetto molto importante quale è il Polo Internazionale del Pronto Moda, – ha affermato Marco Panieri, Vice Sindaco Metropolitano della città Metropolitana di Bologna con delega allo Sviluppo economico, Commercio, Attività produttive e Società partecipate -. Dobbiamo lavorare insieme come istituzioni per favorire le sinergie legate al mondo della Fashion Valley nell'Emilia Romagna, ma soprattutto nella città metropolitana di Bologna. L’impegno che abbiamo preso è quello del Tavolo della Moda come tavolo per la ripresa: il Pronto Moda ha un importantissimo valore per la sua ricaduta sul territorio proprio perché la filiera è molto corta, sostiene tante imprese e famiglie e quindi ha una rilevante valenza sociale, economica e per la sostenibilità della regione. I due eventi organizzati da Centergross - Winter Melody a settembre e ora Summer in Italy il 1 febbraio - sono una grande occasione per presentare le nuove collezioni quindi ringraziamo le imprese che fanno parte di questo evento perché rappresentano sicuramente la Fashion Valley e quello che vogliamo esprimere anche in maniera più grande, il cuore dell'Italia e del Made in Italy”.

All’evento si potrà assistere anche in diretta streaming sulle piattaforme ufficiali di Centergross (Sito internet, e profili social di Instagram e Facebook).