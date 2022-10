Giovani, il Centergross apre alle start up: per un anno uffici a 100 euro

5 uffici in affitto a startup del territorio. E' la decisione del Centergross che intende diventare "uno Smart Center all’interno del quale professionisti e imprese possano non soltanto trovare spazio per le loro attività, ma fruire di servizi 4.0 che consentano loro di crescere, sviluppare le loro idee e il loro potenziale e diventare sempre più competitivi sullo scenario nazionale e globale".

Situati nell’asta centrale, gli uffici dispongono di 4 postazioni ciascuno e sono dotati di connettività wi-fi, servizi, sala riunioni e area ristoro condivisi: il prezzo simbolico è di 100 euro al mese per il primo anno di attività. (Le startup interessate potranno candidarsi inviando un’email di presentazione a: infopoint@centergross.com)

"Si tratta di un’iniziativa a cui tengo molto – afferma il presidente Piero Scandellari – che scaturisce dalla volontà di sostenere concretamente l’imprenditoria giovanile del territorio nel mezzo di una congettura particolarmente complicata. Siamo diventati uno Smart Center che funge da acceleratore d’impresa, lo dimostra il fatto che più del 40% delle nostre aziende lavora con fornitori presenti all’interno del Centergross. Questo significa che stare da noi non soltanto è comodo dal punto di vista logistico, ma anche proficuo dal punto di vista del business: insediarsi a Centergross significa, quindi, abbracciare un progetto di crescita imprenditoriale".

Per il polo si tratta quindi di "un aiuto concreto attraverso agevolazioni e incentivi per i giovani all’interno di un’area altamente strategica, oggi più che mai: con le sue 700 aziende, i 6mila dipendenti e gli scambi commerciali con tutto il mondo, Centergross rappresenta il luogo ideale dove sviluppare il proprio business. Un’azione portata avanti nell’ambito di Centergross Sinergy, un patto volto a contribuire allo sviluppo del territorio attraverso una costante attività di supporto alle imprese finalizzata a innovazione, sviluppo, internazionalizzazione, partecipazione a bandi e opportunità di finanziamenti, adozione di strumenti di comunicazione finalizzati alla valorizzazione delle imprese del distretto come il nuovo sito web e il sistema di Marketing Automation (CRM), formazione di management team interno e delle imprese presenti nel distretto e molto altro".