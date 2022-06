Crisi Centro Editoriale Dehoniano: l'asta va a buon fine, la casa editrice resta a Bologna

Aveva chiusto dopo 60 anni, ma la Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII, con sede al civico 114 di via San Vitale, si è aggiudicata ieri l'asta del Centro Editoriale Dehoniano.

“Siamo soddisfatti del buon esito della complessa vicenda del Centro Editoriale Dehoniano. L’azienda continua a vivere e rimane competitiva sul mercato editoriale come dimostrato dalla sua recente partecipazione al Salone Internazionale del Libro di Torino. La riduzione di personale prevista sarà accompagnata da percorsi di tutela di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori attuali con modalità regolate da un accordo sindacale. - commenta Sergio Lo Giudice, capo di Gabinetto metropolitano e delegato del Sindaco al Lavoro - Ancora una volta il lavoro di squadra fra tutti i componenti del Tavolo di salvaguardia, in sintonia con quanto previsto dal Patto metropolitano per il Lavoro e lo Sviluppo sostenibile, si dimostra efficace ad affrontare crisi che spesso sembrano insanabili. Il mio ringraziamento va anche a tutte le realtà imprenditoriali del territorio e non, che si sono interessate alla vicenda contribuendo, anche loro, al raggiungimento del risultato“.

Soddisfazione quindi della Città metropolitana di Bologna "per la conclusione positiva di un percorso avviato circa 8 mesi fa con l’apertura del Tavolo metropolitano di salvaguardia del patrimonio produttivo. Il Tavolo metropolitano - si legge nella nota - presieduto dal Capo di Gabinetto metropolitano e delegato del Sindaco al Lavoro, Sergio Lo Giudice, ringrazia la Regione Emilia-Romagna, l’Agenzia Regionale Lavoro, il Curatore fallimentare, Confindustria, tutti i sindacati e le RSU per aver dimostrato senso di responsabilità e unità di intenti al fine di trovare la migliore soluzione possibile per garantire la continuità aziendale".

Centro Editoriale Dehoniano

E' considerato tra le più importanti realtà dell’editoria cattolica italiana. 60 anni di storia e di trasformazioni nella Chiesa del post-concilio (1959). Sulla spinta dell'evento, nasce nel 1960 il CED (Centro Editoriale Dehoniano), gestito dalla Congregazione dei sacerdoti del Sacro Cuore, i dehoniani, dal nome del fondatore, Leone Dehon. Nel 1962 il CED fonda le Edizioni Dehoniane Bologna.

Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII

Si occupa dagli anni '50 di ricerca sulle scienze religiose. Ha due sedi una a Bologna, in via San Vitale, e una a Palermo. Il segretario è Alberto Melloni, Professore ordinario di storia del cristianesimo all’Università di Modena e Reggio Emilia. Titolare della Cattedra Unesco sul Pluralismo religioso e la pace dell’Università di Bologna.