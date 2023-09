Cersaie al via, giro in anteprima tra gli stand della fiera | VIDEO

Cersaie al via oggi, lunedì 25 settembre, alla fiera di Bologna. Le novità del momento, lo stato di salute del settore e un punto sulla kermesse: su queste tematiche sono stati puntati i riflettori di BolognaToday, che ha portato le proprie telecamere tra i padiglioni fieristici dando voce ai protagonisti del Salone Internazionale della Ceramica per l’Architettura e dell’Arredobagno.

Prodi al Cersaie: "In questi 50 anni rivoluzione continua"

"Già questa mattina c'è una specie di invasione, sembra un buon inizio", così l'ex premier Romano Prodi che ha preso parte dell'Inaugurazione di Cersaie a Bologna. "E' molto importante: l'Italia è ancora il centro di riferimenti sia del prodotto che degli strumenti per produrre. E' questo che dobbiamo fare", ammonisce l'economista. "E' una gara durissima perchè la qualità deve migliorare ogni anno, però le nostre imprese tengono. Tutto sommato il settore tiene e speriamo che quest'anno sia un anno buono. Anche se la domanda negli ultimi mesi è calata molto soprattutto in Germania ma un po' dappertutto nell'edilizia". Poi il Professore fa un punto sul futuro del settore.

"Cos'ha di fronte a sé il settore della ceramica? "In questi 50 anni io ho visto non un'evoluzione, ma una rivoluzione continua. Nelle fabbriche ceramiche di oggi non si trova più nessuno, ci sono due o tre tecnici al computer. Una volta erano le donne a controllare che non ci fossero piccole macchie nelle piastrelle, e così via, mentre oggi i prodotti tutti nuovi: alto spessore, basso spessore, lastre piccole o grandi, mosaici. È diventato un mondo straordinario. L'Italia aveva oltre il 50% del mercato mondiale" del settore, "adesso abbiamo tra il 3 e il 4%. E andiamo bene lo stesso. Vuol dire che la qualità si è innalzata" molto: "Nello spazio del mondo intero, l'Italia può avere una posizione": ad esempio, dopo che "siamo diventati il re dei pavimenti raffinati, ricordiamoci che ci sono i rivestimenti e tante altre applicazioni", che "devono diventare prodotti per un mercato molto più vasto". Così Romano Prodi oggi a BolognaFiere parlando al convegno inaugurale di "Cersaie 40: il Made in Italy alla sfida dell'innovazione continua", che apre la nuova edizione del salone internazionale della ceramica per l'architettura e l'arredo bagno. Quindi, sprona Prodi restando sullo stato di salute dei distretti italiani della ceramica, bisogna insistere su qualità e innovazione, a maggior ragione, di fronte alla concorrenza di quei paesi che hanno costi della manodopera "addirittura ridicoli" rispetto a quelli italiani. "Non si tratta solo di dumping", suggerisce l'ex premier, che fa un esempio: "Le regole dell'India sono talmente raffinate che... non ci sono".

Fiera e lavori tram, rischio caos traffico

La manifestazione richiama da anni un vasto pubblico. Per l'edizione 2023 le stime parlano di 100mila presenze e a preoccupare è il rischio ingorghi non solo in via Stalingrado, ma in tutta la città. Il Comune, da parte sua, ha emanato un'ordinanza di modifiche alla viabilità, mentre Autostrade ha chiuso l'uscita. Previsto anche un maggior presidio da parte della Polizia Locale, in particolare nelle fasce orarie più problematiche (7.30-11.30 e 16.30-19.30).

Per ridurre il flusso del traffico privato nell’area, dove è presente anche il cantiere del tram, sull'asse viale Europa/viale della Fiera in direzione centro, l'obbligo di svolta a destra ai veicoli che si immettono da via Michelino, con l'eccezione del bus Tper 35, che potrà svoltare a sinistra da via Michelino verso via della Fiera in direzione centro, mantenendo così inalterato il suo percorso ordinario.

Chiusura al traffico di piazza Costituzione, ad eccezione di trasporto pubblico e taxi e in via Stalingrado verrà istituito il divieto di sosta per i pullman turistici nel tratto da piazza Costituzione alla rampa della Tangenziale.