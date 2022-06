Meno clienti, chiude laFeltrinelli di via dei Mille: si punta alle librerie di quartiere

L'ultimo giorno di attività per la libreria Feltrinelli di via dei Mille è il 10 luglio 2022. Giù le serrande quindi a un altro presidio culturale in città anche se sarà previsto "il pieno mantenimento dei posti di lavoro per i librai del punto vendita che in questi anni hanno offerto ai lettori di Bologna un servizio di eccezionale qualità e di amore per i libri, è una risposta alle recenti trasformazioni della città e dei suoi quartieri" fa sapere l'azienda.

"Dotata di una natura prevalentemente commerciale, via dei Mille è stata una delle protagoniste di queste trasformazioni, soggetta, negli ultimi anni, a una progressiva riduzione dei flussi cittadini. Feltrinelli è da sempre particolarmente attenta a leggere e comprendere le evoluzioni delle abitudini delle persone e a intercettare i luoghi in cui gli interessi, le passioni e i gusti dei lettori si concentrano e mutano forma nel tempo" si legge nella nota.

Librerie Feltrinelli non esclude l'apertura di nuove librerie di quartiere a Bologna "che possano diventare punto di riferimento e luogo di aggregazione, condivisione e di comunità. Da subito, inoltre, il presidio de laFeltrinelli in città si concentrerà con ancora maggiore intensità

sulla storica libreria di Piazza Ravegnana, ai piedi della Torre degli Asinelli, che ogni anno è palcoscenico di circa 200 eventi, tra incontri con autori nazionali e internazionali e laboratori per i più piccoli. Qui, insieme ad un’appassionata squadra di libraie e librai, laFeltrinelli continuerà ad alimentare e far crescere la passione per la lettura in una delle città italiane dal fervore culturale più vivace".

Qualche mese fa aveva chiuso il Bookstore Mondadori di via D'Azeglio dopo 18 anni.

(Foto archivio)