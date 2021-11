Chiusura Saga Coffee: la Regione convoca sindacati e impresa, continua il presidio davanti ai cancelli

Come promesso dall'assessore regionale allo sviluppo economico e al lavoro Vincenzo Colla, domani, martedì 9 novembre, la Regione Emilia-Romagna ha convocato l'incontro tra sindacati e impresa sulla vertenza Saga Coffee/Gruppo Evoca, dopo l'annuncio della chiusura entro il 2022. Prima e dopo il tavolo di viale Aldo Moro, i rappresentanti Fim Cisl – Fiom Cgil Bologna incontreranno i cronisti.

Intanto, davanti ai cancelli dello stabilimento, continua il presidio permanente, giorno e notte, con un picchetto che non consentirà a nessuno di entrare o di uscire: "All’Azienda abbiamo risposto che riteniamo la loro decisione un atto di sciacallaggio nei confronti dei lavoratori, nonché una vera e propria violenza verso il territorio che non siamo disposti ad accettare", fanno sapere le sigle sindacali "Quindi non può che esservi un’unica motivazione: quella di delocalizzare in Romania la produzione di Gaggio Montano, al solo fine di trarne un maggior profitto. Scelta per altro analoga a quella già compiuta da numerose multinazionali come Whirpool, GKN e tante altre (senza dimenticare Philips sempre a Gaggio Montano), con le identiche motivazioni".

De Maria: "Il caso in parlamento"

Il deputato Pd Andrea De Maria esprime "grande preoccupazione per l'annuncio da parte della proprietà della decisione di chiudere nel 2022 lo stabilimento della Saga Coffee a Gaggio Montano". "Sono a rischio- ricorda il dem- tanti posti di lavoro ed un presidio di valore strategico per l'Appennino bolognese". De Maria manifesta quindi la propria solidarietà ai lavoratori "e ho assicurato alle organizzazioni sindacali la mia piena disponibilità ad assumere tutte le iniziative parlamentari che possano essere utili".

Foto FB Primo Sacchetti