A rischio chiusura lo stabilimento Saga Coffee di Gaggio Montano, l'assessore Colla: "Inaccettabile"

Saga Coffee, a rischio lo stabilimento di Gaggio Montano. L'annuncio della chiusura entro il 2022 è stato fatto oggi dall'azienda, che attualmente occupa 220 addetti, prevalentemente donne. L’assessore regionale allo sviluppo economico e al lavoro Vincenzo Colla si è subito espresso sulla questione: “La decisione annunciata è inaccettabile, già la prossima settimana convocheremo sindacati e impresa. L’attività non si deve fermare. Siamo vicini ai dipendenti e saremo al loro fianco per difendere l’occupazione in un’area fragile che non si può permettere di avere una cesura di tale portata, sociale ed economica”.

"La Regione è pronta ad aprire già dalla prossima settimana un confronto, con le forze sindacali e i vertici della Saga Coffee - ha spiegato l'assessore regionale - Siamo vicini alle lavoratrici e ai lavoratori e saremo al loro fianco per difendere il lavoro e la produzione in un’area fragile come quella della montagna bolognese, che non si può permettere di avere una cesura di tale portata, sociale ed economica”. L'annuncio è stato fatto oggi all'improvviso e in un momento "complesso e delicato dove si sta cercando, assieme, di uscire dalla situazione critica lasciataci da un anno e mezzo di pandemia. Mentre stiamo registrando una crescita in tutti i settori, è assurdo che un'azienda annunci, dall'oggi al domani, che vuol chiudere una simile attività. Hanno perfettamente ragione le organizzazioni sindacali: non c'è un problema di mercato, manca solo una volontà industriale per far reggere un'impresa strategica per l’intero territorio, che ha una importante produzione e tante valide competenze”.

I sindacati: "Vogliono delocalizzare"

E come spiegano i sindacati, si è tenuto oggi pomeriggio (nella sede di Confindustria Bologna), l’incontro tra le OO.SS FIOM CGIL e FIM CISL, RSU e l'azienda durante il quale è stata annunciata la chiusura: "All’Azienda abbiamo risposto che riteniamo la loro decisione un atto di sciacallaggio nei confronti dei lavoratori, nonché una vera e propria violenza verso il territorio che non siamo disposti ad accettare".

"Quindi non può che esservi un’unica motivazione: quella di delocalizzare in Romania la produzione di Gaggio Montano, al solo fine di trarne un maggior profitto. Scelta per altro analoga a quella già compiuta da numerose multinazionali come Whirpool, GKN e tante altre (senza dimenticare Philips sempre a Gaggio Montano), con le identiche motivazioni".