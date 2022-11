Cinema, sostegno alle imprese: ecco le 13 nuove opere finanziate dalla Regione

Tredici opere audiovisive, di cui dodici realizzate da imprese regionali, e cioè nove documentari, due cortometraggi e due opere cinematografiche.

La Giunta Regionale ha approvato la graduatoria della seconda sessione del bando per il sostegno alla produzione di opere cinematografiche e audiovisive destinato a imprese con sede in Emilia-Romagna. E grazie ad una disponibilità finanziaria aggiuntiva, ha potuto sostenere anche i primi quattro progetti ex aequo della prima e seconda finestra che risultavano finanziabili ed un ulteriore progetto del bando nazionale, per un ammontare complessivo di contributi pari a quasi 500 mila euro.

Il 2022 si chiude, quindi, con un totale di progetti finanziati tra i due bandi di 44 opere e uno stanziamento complessivo di oltre 3 milioni di euro.

“In questa seconda sessione si sono candidati 31 progetti e il lavoro istruttorio del nucleo di valutazione ne ha definito ammissibili al finanziamento 17- spiega l’assessore regionale alla Cultura, Mauro Felicori-. Vista l’ampia e qualificata partecipazione, in particolare sul Bando per il sostegno alla produzione destinato ad imprese con sede in Emilia-Romagna 2022, abbiamo deciso un successivo stanziamento di fondi resisi disponibili, assegnando nel complesso in questo fine anno un sostegno economico a 12 progetti regionali e un documentario presentato sul bando nazionale”.

Ampio e variegato lo spettro delle opere selezionate in questa sessione, dal Nucleo di valutazione composto da?Fabio Abagnato?(responsabile?Emilia-Romagna Film Commission), Silvia Sandrone (esperto dell’Istituto Luce Cinecittà, responsabile ufficio Media e del desk Europa Creativa Italia) e Luca Barra (esperto indicato dal Dipartimento delle Arti dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna – Professore associato in Televisione e media digitali Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in Informazione, culture e organizzazione dei media).

Le opere che hanno beneficiato del sostegno della Regione

Dal mistero e la suspense del cortometraggio “Interno 18”, prodotto da Sunset Soc. Coop e diretto da Matteo Lolletti, al racconto metacinematografico lungo il fiume Reno di “Rheingold”, prodotto da Mompracem che segna l’opera prima di Lorenzo Pullega.

Dal documentario prodotto da Sonne Film S.a.s che racconta la strage di Ustica in “Luci per Ustica”, al lavoro di Sette e Mezzo Studio S.r.l. che riflette sulla sessualità e la disabilità in “Let’s talk about sex”.

La Finlandia approda poi in regione con la coproduzione internazionale di T.c.b. srl con “La morte è un problema dei vivi”, storia paradossale diretta da Teemu Nikki (“Il cieco che non voleva vedere il Titanic” vincitore del premio del pubblico Armani Beauty nella sezione Orizzonti del Festival del Cinema di Venezia 2021) di Risto Kivi, dipendente dal gioco d’azzardo e il suo amico Arto Niska, un uomo che a cui è rimasto solo il 15% del cervello. Il film è girato interamente in Finlandia con post-produzione sul territorio regionale. Dopo essere stato sostenuto nello sviluppo con l’apposito bando regionale, il documentario “A luci spente”, prodotto da Rodaggio S.n.c. è ora in fase di riprese. Si racconta di Loris Stecca che a 24 anni è il più giovane campione mondiale di boxe che l’Italia abbia mai avuto.

Marco Mazzieri ritorna alla regia con documentario, prodotto da Aleo Film S.r.l. sulla storia di Genoveffa Cocconi in Cervi, madre dei sette fratelli Cervi, Genoeffa Cocconi i miei figli, i sette fratelli Cervi. Il documentario: Saman – Una storia sbagliata, prodotto da Bue S.n.c. che ci riporta ad un fatto di cronaca recente e racconta la tragica storia di Saman, giovane pakistana chi si oppone al volere dei famigliari, scomparsa nell’aprile dello scorso anno. Le ulteriori opere sono: “Sguardi in camera”, prodotto da Kiné Società Cooperativa, è una serie televisiva documentaria che racconta la storia d’Italia attraverso le immagini, le emozioni e le storie del cinema in formato ridotto.

“L’imprevisto”, cortometraggio prodotto da Ventottoluglio S.r.l. che racconta la storia di Sara e Omar, il suo ragazzo senegalese che decidono di regalarsi una cena di sushi rubando gli

ingredienti in un supermercato con Lamin, il vigilante gambiano che li coglie in flagrante e li conduce nella stanza di sorveglianza per chiamare le autorità le autorità.

“Love for Steve”: il documentario prodotto da Strade dell’Est Produzioni S.r.l. che racconta Steve Grossman, sassofonista newyorkese definito da Elvin Jones “l’erede di John Coltrane”; la sua vita, la sua carriera e la sua relazione con Bologna, dove vive per più di vent’anni creando attorno a sé una vera e propria scuola.

“Autentico e possibile” è il documentario diretto da Federika Ponnetti di Zoom S.r.l. che racconta la disabilità attraverso le storie di pizzaioli e camerieri con autismo o disturbi psichiatrici che si ritrovano per fare da catering in un evento a Modena.

Grazie allo stanziamento aggiuntivo, la Giunta ha assegnato un contributo anche al primo progetto in lista d’attesa del bando nazionale. Si tratta di un documentario “L’altro mondo”, prodotto da Antropica s.r.l. e diretto da Parsifal Reparato, che racconta storie ambientate sulle montagne italiane seguendo le tracce di un lupo.

Schede dei 13 nuovi film finanziati

Interno 18

Regia: Matteo Lolletti

cortometraggio

Sinossi:

Marco ha da poco rotto con Sara e, per cercare di distrarsi, decide, insieme a due vecchi amici, di trascorrere un weekend

nella casa di famiglia sull’Appennino. Una volta giunti scoprono che Lucia, un’amica comune, li ha preceduti. Da quel

momento tra la casa, il bosco e il lago poco distante inizieranno a susseguirsi strani personaggi ed eventi che porteranno

Marco a pensare che Lucia stia cercando di fargli del male. Ma le cose non sono come sembrano, e presto affiorerà una

verità sconvolgente.

Produzione: Sunset Soc. Coop.

Rheingold

Regia: Lorenzo Pullega

opera cinematografica

Sinossi:

A un regista viene commissionato un documentario sul Reno emiliano, omonimo del celebre fiume tedesco sulle cui

sponde Wagner ambientò il Rheingold, l'Oro del Reno. Ma quale oro potrebbe mai nascondersi nella sua terra natale?

In un viaggio dalla sorgente alla foce, a poco a poco si immergerà nelle storie presenti e passate che il fiume custodisce,

scoprendosi infine parte di una memoria collettiva. Perché l'oro è ovunque, basta saperlo vedere.

Produzione: Rheingold Film S.r.l.s., Mompracem S.r.l.

Luci per Ustica

Regia: Luciano Manuzzi

documentario

Sinossi:

Le luci per Ustica sono le 81 lampadine che si accendono e si spengono al ritmo di un cuore volute dall'artista Christian

Boltanski nel museo bolognese in ricordo della tragedia dell'aereo caduto il 27 giugno 1980 con 81 persone a bordo. Ma

sono anche le luci che hanno rischiarato il buio sui motivi dell'abbattimento del velivolo. Fino ad arrivare a una verità

giudiziaria seppur ancora parziale.

Produzione: Sonne Film S.a.s.

Let’s Talk About Sex

Regia: Roberta Palmieri, Francesco Rubattu

documentario

Sinossi:

Il documentario riflette sulla sessualità attraverso la vita di Manuela Migliaccio, una ragazza in carrozzina che vive in

una cittadina della pianura Padana, lontana dalle grandi città. Manuela lavora come medico veterinario in un ospedale,

ma dietro al suo camice si cela anche una modella, un personaggio televisivo, una bartender, un'atleta da record

mondiale. Un racconto personale che fa luce su una zona d’ombra dei diritti civili in un paese ancora troppo miope

quando si parla di disabilità.

Produzione: Sette e Mezzo Studio S.r.l. Società Benefit

La morte è un problema dei vivi

Regia: Teemu Nikki

opera cinematografica

Sinossi:

Risto Kivi, dipendente dal gioco d'azzardo e il suo amico Arto Niska, un uomo che a cui è rimasto solo il 15% del cervello,

sono due autisti di carri funebri molto particolari. Si occupano infatti di recuperare i corpi di persone decedute nelle

circostanze più assurde. Nella loro vita tutto è andato storto per motivi completamente opposti. Arto, l'uomo senza

cervello, e Risto, l'uomo senza cuore, si ritroveranno così a giocare con le loro stesse vite per recuperare tutto quello

che hanno perduto.

Produzione: Tcb S.r.l. (Italia); It's Alive Films (Finlandia)

A luci spente

Regia: Mattia Epifani

documentario

Sinossi:

1984: Loris Stecca a 24 anni è il più giovane campione mondiale di boxe che l’Italia abbia mai avuto. Oggi lavora come

netturbino, dopo aver scontato 8 anni per tentato omicidio. Dopo i trionfi che fanno sognare la sua Rimini e le TV

commerciali, l’epica sconfitta contro il partoricano Callejas trascina Loris in un abisso che non risparmia il fratello

Maurizio, anche lui campione di boxe e oro olimpico nel 1984. Oggi, a luci spente, quel passato torna come l’ultimo

avversario da fronteggiare.

Produzione: Rodaggio S.n.c.

Saman – Una storia sbagliata

Regia: Luca Bedini, Gabriele Veronesi

documentario

Sinossi:

La tragica storia di Saman, giovane pakistana che si oppone al volere dei famigliari perché vuole vivere libera facendo le

sue scelte. Di lei non si sa più nulla dall'11 Aprile 2021 ma nella ricerca della verità c'è anche la questione culturale e

sociale, oltre che una domanda amara: Saman poteva essere salvata?"

Produzione: Bue S.n.c.

Genoeffa Cocconi i miei figli, i sette fratelli Cervi

Regia: Marco Mazzieri

documentario

Sinossi: La storia di Genoeffa Cocconi in Cervi, madre dei sette fratelli Cervi, raccontata attraverso un film documentario

che valorizza la figura emblematica di una protagonista della resistenza femminile partigiana e della lotta per la libertà,

da riconsiderare nella storia al pari della resistenza maschile.

Produzione: Aleo Film S.r.l., Schicchera Production S.r.l.

Sguardi in camera – L’avventurosa storia d’Italia in formato ridotto

Regia: Francesco Corsi

documentario

Sinossi:

Sguardi in camera è una serie televisiva documentaria che racconta la storia d'Italia attraverso le immagini, le

emozioni e le storie del cinema in formato ridotto. È una storia di speranze e delusioni, di utopie e disincanti,

raccontata da protagonisti, da una parte inconsapevoli testimoni del loro tempo e dall’altra, sorprendenti narratori: gli

italiani con la macchina da presa. La cinepresa amatoriale è stato uno strumento alla portata di tutti per raccontare

poeticamente la propria vita quotidiana, la collettività o semplicemente per conservare un ricordo che oggi diventa

memoria.

Produzione: Kiné Società Cooperativa

L’imprevisto

Regia e sceneggiatura: Caterina Salvadori

cortometraggio

Sinossi:

Per il compleanno di Sara, lei e il suo ragazzo senegalese, Omar, decidono di regalarsi una cena di sushi rubando gli

ingredienti in un supermercato. Il vigilante gambiano, Lamin, li coglie in flagrante e li conduce nella stanza di sorveglianza

per chiamare le autorità. Sara cerca in tutti i modi di placare l’animo del vigilante e convincerlo a lasciarli andare, anche

perché Omar deve rinnovare il permesso di soggiorno e con una denuncia a suo carico rischia che gli venga negato.

Produzione: Ventottoluglio S.r.l.

Love for Steve – A film about Steve Grossman

Regia: Luisa Grosso

documentario

Sinossi:

Il film documentario racconta Steve Grossman, sassofonista newyorkese definito da Elvin Jones “l’erede di John

Coltrane”, la sua vita, la sua carriera e la sua relazione con Bologna, dove vive per più di vent’anni creando attorno a sé

una vera e propria scuola, segnando il futuro di decine di giovani musicisti italiani. Bologna, più volte, gli ha salvato la

vita. Salvare Steve Grossman significava salvare il jazz.

Produzione: Strade dell’Est Produzioni S.r.l.

AUTentico e possibile

Regia: Federika Ponnetti

documentario

Sinossi:

C’è una nuova luce con cui guardare ai disabili, quella della dignità che dà il lavoro, immersi nella socialità. Pizzaioli e

camerieri con autismo o disturbi psichiatrici arrivano da Milano e Perugia per fare da catering a un evento a Modena e

per l’occasione acconsentono a tenere un laboratorio per una classe che, in cambio, li aiuta all’evento. La bellezza è nel

punto di vista ribaltato tra gli insegnanti “disabili” e gli studenti “normali” che registrano le loro impressioni con gli

smartphone.

Produzione: Zoom S.r.l.

L’altro mondo

Regia: Parsifal Reparato

documentario

Sinossi:

Sulle montagne italiane un lupo intreccia tre storie di libertà. Monte Pollino: giovani operai, tra cui Angelo, celebrano

un antico rito arboreo. Monti Sibillini: Tuija, una donna finlandese costruisce la sua casa di paglia dopo il terremoto.

Appennino Tosco Emiliano: una coppia di tedeschi, Kai e Tija, vive nel bosco senza fonti di energia inquinanti.

Produzione: Antropica S.r.l