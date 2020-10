Top 100 manager Forbes 2020: in classifica anche due bolognesi

Sono due i manager bolognesi elezionati da Forbes per la classifica 2020. Si tratta di Valentina Volta, Ceo del gruppo Datalogic, specializzato nell'elettronica e nelle IT, e Filippo Marchi, dal 2017 direttore generale del colosso del latte Granarolo.

Valentina Volta, figlia del patron di Datalogic Romano, è nata a Bologna il 13 giugno 1978, si è laureata con Lode in Economia e Commercio all’Università di Bologna. Ha conseguito il Master “Owner President Management Program” presso l’Harvard Business School a Boston, USA.

Valentina Volta AD Datalogic

Valentina Volta è Amministratore Delegato di Datalogic S.p.A. Prima del suo ingresso in Datalogic, ha lavorato un anno per Mediobanca come Credit Analyst e oltre 10 anni nel Gruppo Ferrero, ricoprendo diversi ruoli manageriali in ambito commerciale e marketing, tra cui la posizione di Country Marketing Manager per Belgio, Olanda e Lussemburgo con sede a Bruxelles.

Valentina Volta è anche Presidente di Datalogic S.r.l., Datalogic IP Tech, membro del Consiglio di Amministrazione di IMA S.p.A. e del Consiglio Generale di Confindustria.

Filippo Marchi manager Granarolo

Filippo Marchi, classe 1967, sposato con due figli, vanta una profonda conoscenza dei mercati avendo ricoperto incarichi di responsabilità crescenti sia nel Gruppo sia in altre importanti aziende (dal 1994 al 2004 ha lavorato a Torino nel Gruppo L'Oréal Saipo e prima nel Gruppo Danone), sviluppando rilevanti competenze del mercato FMCG (Fast Mover Consumer Goods).

In Granarolo dal 2004, è entrato come trade marketing manager, ha poi ricoperto nel tempo importanti posizioni fino a diventare, nel 2015, Direttore Business Unit Italia e Paesi Extra Europei.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

È laureato in Economia presso l’Università di Bologna e successivamente ha conseguito un Master in Economia del Sistema Agroalimentare presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano. Il Consiglio d’Amministrazione di Granarolo ha nominato nel 2017 Marchi Direttore Generale di Granarolo, subentrando a Gianpietro Corbari.