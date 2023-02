Lavoro, Bologna al terzo posto per valore medio dei salari dei dipendenti

Con 18.628 euro pro capite, Bologna è la terza città italiana per redditi da lavoro dipendente. Prima e pressoché irragiungibile Milano, con una media di 30.464 euro per ciascun lavoratore dipendente. Seconda è Bolzano con 18.942 euro. Il salario medio nel capoluogo emiliano, secondo lo studio pubblicato dall'Istituto Tagliacarne, dal 2019 al 2021 è cresciuto del 2,3%. con un salario medio di 18.628,65, aumentato nel 2021 del +2,3% rispetto al 2019. Bologna non ha avuto variazioni di rilievo negli ultimi anni, conservando stabilmente la terza piazza. In città, il peso dei redditi da lavoro dipendente è del 69%, la media italiana è al 63% (a Milano è del 90%).

(Dire)