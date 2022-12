Classifica, "La ricchezza dei Comuni turistici": Bologna è undicesima

Il valore aggiunto generato dal turismo nelle nostre città è stato analizzato dall'istituto di ricerca Sociometrica in uno studio datato 22 novembre 2022, che introduce anche il "conto satellite", cioè un calcolo che contiene la quota-parte attribuibile al turismo nei settori non caratteristici (es. trasporti, servizi ospitali e culturali di vario tipo, servizi legati alle attrazioni, noleggi, impianti di risalita, guide, commercio, ecc.), non solo cioè la spesa ad esempio per i pernottamenti e le agenzie di viaggio.

Com'è noto, dopo il biennio 2020-21, segnato dall’epidemia del Covid, è evidente la forte ripresa delle presenze anche a Bologna, che da alcuni anni desta l’interesse anche di molti stranieri.

Tra le 100 città italiane analizzate, con un valore aggiunto di 917.851.631 milioni di euro, Bologna si colloca all'11° posto. A farla da padrona è come sempre Roma, seguono Milano, Venezia e Firenze. Tre le prime 20 troviamo anche Rimini, Riccione, Cervia e Cesenatico, rispettivamente al 5°, 18°, 19° e 20° posto. Napoli, Torino e Bologna, si collocano a breve distanza.

Un altro aspetto analizzato sono le presenza in base alla popolazione, ossia il ranking dei comuni con più di 200mila abitanti con la più alta intensità di turismo. Bologna si colloca al 6° posto.

In pratica, sintetizza Sociometrica, le grandi città (Venezia fa caso a sé), Firenze (un po’ meno), Roma, Verona, Milano e Bologna, "affiancano al turismo, che pur gioca un ruolo molto importante, un’economia multisettoriale e con capacità di generare ricchezza e reddito attraverso varie modalità; nei comuni più piccoli (fra i top 500) il turismo è pressoché il settore economico di gran lunga più importante, mentre nei comuni medi ci sono situazioni molto differenziate rispetto al peso del turismo nell’economia cittadina"