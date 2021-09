Commercio sotto le torri, settembre promette bene. Direttore Ascom: "Vaccino e green pass strada maestra"|VIDEO

Settembre promette bene, dopo l'estate con il ritorno dei turisti a Bologna, tra ritorni dalle vacanze, ripresa delle scuole, rientro degli universitari fuorisede, ma anche e soprattutto con alcune fiere importanti. Sono le previsioni di Gancarlo Tonelli, direttore generale di Ascom Bologna sulla ripartenza dell'economia cittadina anche grazie alle norme legate al certificato verde e all'andamento della campagna vaccinale.

"Va tenuto conto di un turismo business legato alle fiere - analizza Tonelli, oggi a margine di una conferenza stampa- fra pochi giorni inizierà il Sana, a fine settembre il Cersaie; tutti appuntamenti che vanno nella direzione di una ripartenza in sicurezza. Vaccino e green pass rappresentano la strada maestra per tornare tutti a lavorare e a divertirci in sicurezza".

E a proposito di turismo, il direttore di Ascom torna anche sui numeri relativi alla stagione estiva che ha fatto segnare numeri decisamente migliori rispetto all'anno passato. "Nel settore terziario si è registrato un luglio importante anche dal punto di vista degli acquisti, dal momento che c'è stata l'opportunità di sfruttare i saldi". Poi è arrivato agosto, un altro mese dal "segno positivo con una presenza significativa, dopo tanti mesi, di turisti. Moltissimi europei provenienti dal nord Europa, ma anche una significativa presenza dalla Francia".

Chi manca all'appello sono ancora gli americani e i turisti asiatici, ma questo non impedisce di parlare di "una ripartenza del turismo straniero sul nostro territorio", ha concluso. (dire)