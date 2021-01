Crisi commercio, Lepore: "Nuovi aiuti sugli affitti, ma la ripresa sarà lenta"

Per l'assessore è necessario “impostare un ‘bazooka’ dedicato al commercio del territorio". Intanto le Camere di Commercio regionali mettono in moto la macchina burocratica per la distribuzione dei 21 milioni di ristori

“Il mondo del commercio e della ristorazione è un settore che sta pagando duramente questa crisi. Come Comune stiamo preparando un nuovo provvedimento per quanto riguarda un ulteriore aiuto sugli affitti presso il nostro patrimonio, ma occorre urgentemente che le istituzioni facciano squadra per un sostegno di medio lungo periodo.

Lo ha detto l’assessore con delega al turismo, Matteo Lepore, questa mattina in Commissione Attività produttive, commerciali e turismo.

Per Lepore “servono una task force di Regione, Città Metropolitana e Camera di Commercio per impostare un ‘bazooka’ dedicato al commercio del territorio. La sofferenza del settore, infatti, non dipende solo dalle chiusure dei DPCM causa Covid ma dalla mancanza di consumatori e di turisti".

Nel frattempo, le Camere di commercio dell'Emilia-Romagna mettono in moto la macchina burocratica per la distribuzione dei 21 milioni di ristori stanziati dalla Regione per sostenere bar e ristoranti messi in ginocchio dalla pandemia.

"La ripresa sarà lenta da questo punto di vista anche se andremo in zona gialla o bianca, arriverà nel 2022 - ammette Lepore - il ‘Bazooka' deve aiutare le imprese a rimanere in vita e prevedere la fase dello sblocco dei licenziamenti. I ristori anche se aumenteranno, rischiano di non bastare. Serve intervenire su tasse, affitti, credito e impostare un piano di aiuti per la riqualificazione del settore. Regione, Città Metropolitana e Camera di commercio convochino in modo congiunto le associazioni di categoria per condividere un piano concreto e tempestivo, serve programmazione non si sopravvive con il giorno per giorno”, conclude.