Lavoro e impresa, Emilia-Romagna al quarto posto per le migliori condizioni per i giovani

Tra le regioni che offrono ai giovani le condizioni migliori per lavorare e fare impresa, l'Emilia-Romagna ottiene il quarto posto, dietro a Lombardia, Piemonte e Veneto. È quanto emerge dall'Indice dei territori Youth-Friendly di Confartigianato presentato in occasione della Convention Giovani Imprenditori 2023. L'indice misura il grado di apertura verso i giovani delle regioni e delle province attraverso 13 indicatori inerenti al sistema imprenditoriale, mercato del lavoro, capitale umano e demografia.

Tra gli aspetti considerati, l'Emilia-Romagna mostra un mercato del lavoro giovanile in buona salute, con un tasso di occupazione del 52,7% tra i 15 e i 34 anni, il quarto più elevato in Italia e di nove punti superiore rispetto al 43,7% medio nazionale. Rispetto al 2019, il tasso di occupazione giovanile in regione cresce di un punto, recuperando il trend di crescita occupazionale che si osservava prima della pandemia. Nella classifica nazionale Modena e Reggio Emilia rientrano tra le 13 province italiane con habitat più favorevoli per i giovani, piazzandosi rispettivamente al sesto e al dodicesimo posto. Bologna si posiziona al diciasettesimo posto.