Confesercenti: "Bene Bonaccini sugli orari, no a chiusura piazze"

Confesercenti Bologna apprezza la dichiarazione del Presidente della Regione Emilia-Romagna che esclude interventi per limitare gli orari dei pubblici esercizi.

Le regioni infatti potranno apportare solo correttivi più stringenti rispetto al nuovo DPCM che impone, tra l'altro, l'obbligo di indossare le mascherine anche all'aperto. Quindi Bonacci non sposa l'idea del collega Vincenzo De Luca, che vorrebbe anticipare la chiusura di bar e ristoranti alle ore 23: "In questo momento certamente no", ha detto il presidente "in Emilia-Romagna non ne abbiamo certamente bisogno".

"Abbiamo condiviso con la Regione i protocolli di sicurezza sulla emergenza Covid che sono in vigore e hanno dimostrato la loro utilità - afferma Massimo Zucchini Presidente di Confesercenti Bologna - per quanto riguarda l’eventuale chiusura di ulteriori piazze a Bologna paventate da dichiarazioni del Sindaco Virginio Merola (ieri in un'intervista - ndr), la riteniamo una scelta estrema che non risolverebbe il vero problema che rimane il controllo del territorio e la lotta alla vendita abusiva degli alcoolici,che continua anche nelle piazze che potrebbero essere oggetto del provvedimento".

"Siamo consapevoli - conferma Zucchini - dello sforzo delle forze dell’ordine per i controlli utili ad evitare assembramenti e verificare l’uso della mascherina. Sarebbe importante proseguire in questa direzione, piuttosto che fare nuovi provvedimenti che sposterebbero solo il problema senza risolverlo".