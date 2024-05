Scontro fra Lepore e i contestatori su lavori per il tram - VIDEO

Sono arrivati a Palazzo d'Accursio con degli striscioni per contestare l'amministrazione, impegnata nel presentare alla stampa un piano straordinario di ristori dedicati ai commercianti interessati nei lavori per le linee del tram e hanno interrotto il sindaco prima che cominciasse la conferenza stampa: "Vogliamo un incontro e portiamo in questa aula il grido di rabbia dei tanti, troppi esercenti che sono letteralmente massacrati dalle politiche folli della giunta sul tram, scoperchiamento Riva Reno e zona 30" ha detto il portavoce di UBCC (Una Bologna che cambia) Giorgio Gorza. A quel punto c'è stato un confronto acceso nel quale il sindaco Matteo Lepore ha precisato che è disposto a incontrare tutti, precisando però che il messaggio è firmato con i simboli della Lega e del Popolo della Famiglia (fra gli altri) e non è quindi un'azione che parte dalle associazioni di categoria come affermato.

(nel video a parlare è Mirko De Carli, Popolo della Famiglia)