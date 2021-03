Contributi affitto, una marea di domande: "Cresceranno ancora, numeri inediti per Bologna"

"Il Comune non ha possibilità di modificare i criteri stabiliti da norme sovraordinate, dunque nemmeno ha la possibilità di ampliare la platea dei beneficiari". Lo ha detto oggi in question time l'assessora comunale alla casa, Virginia Gieri, in risposta al quesito della capogruppo leghista, Paola Francesca Scarano . Il bando di sostegno all'affitto è stato prorogato ed è attuativo della Delibera Regionale 2031 del 28 dicembre 2020, con criteri stabiliti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 12 agosto 2020 "che ha ripartito alle Regioni le risorse stanziate per l'anno 2020 a valere sul Fondo Nazionale Locazioni" spiega l'assessore "va tuttavia evidenziato che i predetti criteri si stanno mostrando adatti alla fase in atto (per certi versi sembrano anche molto "larghi" se commisurati alle risorse oggi disponibili): ne è testimonianza l'elevatissimo numero di domande pervenute a poco più di 4 settimane dall'apertura del bando".

Le domande sono ad oggi 7.500 "e mostrano da un lato il forte disagio che sta attraversando la nostra comunità e dall'altro l'ingente domanda di welfare a cui la finanza pubblica dovrà adeguatamente rispondere. Con la proroga disposta dalla Regione e da noi utilizzata per intero, diamo la possibilità ai cittadini di fare domanda ancora per tre settimane".

Per Gieri è facile immaginare "che cresceranno ulteriormente fino a raggiungere numeri certamente inediti per Bologna. Questo contributo, pur importante, non è taumaturgico. Esso è un tassello, sottolineo, di un ampia serie di misure che da tempo abbiamo messo in campo e che nell'ultimo anno abbiamo particolarmente rinforzato. Ma è evidente che se non si risolve la crisi pandemica e gli impedimenti prodotti sul lavoro e sulle imprese, contributi come questi non saranno mai sufficienti".

"Numeri imponenti, ci vogliono moltissime risorse"

Riguardo alla morosità incolpevole, le risorse sono escluse dal fondo per l’affitto "e su quello abbiamo ancora capienza, lo utilizzeremo certamente, per il 2021 - assicura l'assessora - so che a livello ministeriale si sta discutendo per rifinanziarla perché ovviamente sarà molto utile soprattutto in previsione dello sblocco degli sfratti che prima o poi finirà. Abbiamo chiesto la proroga, noi come altri comuni della regione Emilia-Romagna soprattutto perché entrando in zona rossa, è evidente che anche per i cittadini recuperare quei pochissimi documenti che chiediamo è comunque più difficoltoso e quindi abbiamo cercato di favorirli al massimo. Per quanto riguarda, il numero così imponente di richieste, noi faremo come abbiamo sempre fatto, tutto il possibile per poter soddisfare il maggior numero delle domande, credetemi ci vogliono moltissime risorse, ma insomma faremo il possibile per dare una risposta positiva, sapendo sempre di più che il contributo all’affitto è un sostegno importante e, come si vede dai numeri, molto richiesto dai nostri cittadini” conclude Gieri.