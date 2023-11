Coopstartup change makers: 50 mila euro per supportare la nascita di nuove startup cooperative

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Legacoop Bologna, Legacoop Imola e Coopfond lanciano il bando Coopstartup Change Makers, una nuova edizione dell'iniziativa che ha l'obiettivo di accompagnare nascita e sviluppo di idee imprenditoriali da realizzare in forma di startup cooperativa, capaci di promuovere un cambiamento in ambito economico, sociale, ambientale e culturale e generare un impatto positivo per le persone, le comunità e il pianeta. Il programma prevede formazione gratuita on line e in presenza, servizi di assistenza e accompagnamento per sviluppare la propria idea di impresa e, per le 5 migliori idee imprenditoriali, un contributo di 10.000 euro a fondo perduto per l'avvio della startup. L'iniziativa è realizzata grazie al contributo di Coop Alleanza 3.0 e CoopReno, grazie al sostegno di Banca di Bologna e Fondazione Unipolis, con il patrocinio del Comune e della Città Metropolitana di Bologna, del Comune di Imola e dell'Università di Bologna, e in collaborazione con Alma Vicoo, Alma Cube, Innovacoop, Spazio Tengo, Impronta Etica e Change Makers Magazine. Coopstartup Change Makers è orientato a favorire lo sviluppo di idee progettuali che comportino l'introduzione di innovazioni tecnologiche, organizzative o sociali con particolare riferimento agli obiettivi dell'Agenda ONU 2030. Il bando si rivolge a gruppi di almeno 3 persone, oppure a neo-cooperative, con sede legale ed operativa nella città metropolitana di Bologna, costituitesi dal 1° gennaio 2022. Uno dei cinque contributi di 10.000 euro sarà riservato a una startup cooperativa che avrà sede in uno dei comuni del circondario imolese. Saranno favoriti, con punteggio premiante, i gruppi e le neo-cooperative composti in maggioranza da persone di età inferiore ai 40 anni. "Fa tappa a Bologna il bando Coop startup - dichiara Simone Gamberini, Presidente di Legacoop Nazionale - che in questa città si unisce al percorso Change Makers , per intercettare sempre di più i giovani che scelgono di veicolare il proprio impegno per il cambiamento attraverso la creazione di nuove imprese in forma cooperativa. Con il bando Coopstartup vogliamo entrare in connessione con loro, fornendo formazione, servizi e risorse economiche utili per avviare la propria idea imprenditoriale. Vogliamo costruire un ecosistema di nuove cooperative guidate da giovani, capaci di connettere i nuovi bisogni e avere una visione sugli obiettivi dell'agenda ONU 2030 per generare impatti positivi in ambito sociale, economico, culturale e ambientale". "Dopo il successo dello scorso anno rilanciamo il bando Coopstartup Change Makers per continuare il percorso di innovazione insieme ai giovani del nostro territorio - spiega Rita Ghedini, presidente di Legacoop Bologna - Vogliamo incontrare i giovani change makers per far conoscere loro il modello di impresa cooperativa che da sempre ha nel proprio DNA la capacità di interpretare i momenti di trasformazione nella società, fornendo risposte concrete ai bisogni espressi delle comunità. Nelle prossime settimane e fino a dicembre organizzeremo nella città tre iniziative dedicate all'innovazione nel campo educativo, nel food tech, all'interno della Bologna tech week, e nella rigenerazione urbana che coinvolgeranno e metteranno a confronto idee, progetti concreti e attori del cambiamento". "Il nostro interesse a diffondere questa iniziativa - sottolinea Raffaele Mazzanti, presidente di Legacoop Imola - nasce dal ritenere che la cooperazione debba valorizzare i giovani, i loro talenti e le loro idee creando contestualmente opportunità di crescita e sviluppo sostenibile. Sono infatti loro i veri protagonisti della società di domani e solo attraverso una loro partecipazione attiva al cambiamento sarà possibile costruire una società che risponda ai bisogni di oggi senza compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri". Sarà possibile iscriversi al bando Coopstartup Change Makers fino all'8 gennaio 2024. Le candidature dei gruppi e delle neo-cooperative dovranno essere presentate online, previa iscrizione alla piattaforma www.coopstartup.it/changemakers