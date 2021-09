Come fare impresa: al “Design antidoto experience di bologna” il talk di playwood

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Economia circolare e modularità, con questi principi Playwood risponde alle nuove esigenze post pandemia. Sabato 11 Settembre 2021 alle 17:00, nelle Serre dei Giardini Margherita di Bologna nello spazio B5, Stefano Guerrieri CEO di PlayWood espone in un talk le prossime sfide di una startup di prodotto e spiega come fare impresa oggi. COME FARE IMPRESA Il mondo di oggi è dinamico è caratterizzato da un’estrema velocità, un contesto che predilige sicuramente la nascita di imprese digitali, ma allo stesso tempo può essere un ambiente fertile anche per aziende di prodotto. È proprio l’innovazione - l’anima, di PlayWood ciò che ha permesso la scalata della startup. Nata soltanto nel 2017 dall’idea di un connettore per arredo estremamente flessibile, si trova nel 2021 a lanciare linee di arredo complete per il mercato italiano ed internazionale. È proprio questa l’innovazione: partire dal primo piccolo passo, ciò che consente poi di farne di successivi, crescendo velocemente da piccola impresa a solida realtà, infatti, a soli 4 anni di vita si trova a confermare il proprio valore partecipando al recente Fuorisalone 2021 al Brera Design District. In sintesi il design dovrà basare sui principi di Sostenibilità, wellbeing e design circolare: i temi di interesse per l’abitare di oggi e del futuro. Le tematiche del talk toccheranno anche le complessità logistiche delle giovani aziende di prodotto, come affrontare i rapporti con gli investitori e come scalare in breve tempo. Ultimo ma non ultimo focus dello speech: l’aspetto fundraising, un processo determinante nella crescita dell’azienda. L’evento “Design Antidoto Experience di Bologna” è inoltre occasione di presentare la nuova linea dedicata all’arredo funzionale: PlayWood Organizer. PlayWood Organizer è il nuovo sistema di arredo per personalizzare gli ambienti della casa sfruttando la modularità: pezzo forte la libreria PlayWood Organizer 16 destinata aa diventare il must have dell'arredo Ready to Assemble Furniture. All'insegna della qualità, made in Italy e della sostenibilità. Il prodotto è infatti studiato per avere la massima sostenibilità ambientale: nasce da un processo di economia circolare e a fine vita può essere riciclato al 99% scomponendo materiali base di cui è composto. PLAYWOOD: QUALITÀ SOSTENIBILE La struttura e i telai della linea provengono da un processo di economia circolare: le materie prime derivano dalla sovrapproduzione di altre filiere produttive, come ad esempio quella dell’automotive. Per realizzare i pannelli non vengono tagliati nuovi alberi, al contrario grazie ad un processo di selezione e ritaglio si vanno ad ottenenere nuovamente materiali di primissima scelta. Questo permette di recuperare fino all’80-90% materiali che altrimenti verrebbero smaltiti.