Gormazione gratuita per giovani disoccupati: ecco il master di Guru jobs

Gli ultimi dati Istat, aggiornati a dicembre 2023, indicano come in Italia il tasso di disoccupazione giovanile sia del 20,1%, mentre quello degli inattivi sia del 33,02%. Tra questi, uomini e donne in età da lavoro, ben l’8,5% in più dell’anno scorso ha rinunciato a cercare un’occupazione. Tutto ciò si traduce in un costo sociale elevato per il Paese, ma soprattutto in un disagio dei giovani che non riescono a trovare una realizzazione professionale. Molte volte, a dispetto di ciò che sostengono i cosiddetti ‘esperti’, non si tratta di svogliatezza o di esigenze eccessive ma di una oggettiva difficoltà a proporsi sul mercato del lavoro. “Pensiamo che sia gravissimo che un giovane si dia per sconfitto e rinunci a raggiungere un’autonomia economica e a realizzare, anche attraverso di essa i propri sogni e le proprie ambizioni”, spiegano Nina Iacuzzo e Samanta Marzullo, socie fondatrici della società di selezione Guru Jobs. Per questo le due socie, non nuove ad impegnarsi nel sociale, hanno deciso di regalare un anno di formazione gratuita a tutti coloro che sono alla ricerca di un lavoro o che desiderano cambiarlo e non riescono ad uscire dalle sabbie mobili. Con Talent Boost, questo il nome del master gratuito pensato da Guru Jobs, verrà offerto un intero anno di formazione in presenza e online a tutti i partecipanti, giovani o meno giovani che siano. Il percorso, composto di 8 lezioni dal vivo a Bologna e tre webinar mensili, avrà una durata di 9 mesi e coinvolgerà persone provenienti da tutta Italia a partire dal 20 Aprile. Gli argomenti affrontati andranno dalla comunicazione, intesa come la modalità di presentarsi a un colloquio, al time management, dall’etica alla comprensione di quali sono i profili maggiormente cercati sul mercato di oggi. “Alla fine dell’anno - continuano Iacuzzo e Marzullo - organizzeremo un evento in cui presenteremo i partecipanti al master a tutte le nostre aziende clienti e abbiamo la ragionevole certezza che, avendo aiutato noi stesse le persone a formarsi anche secondo le richieste del mercato del lavoro e dei nostri clienti, ci saranno ottime opportunità di intraprendere quel percorso lavorativo in cui non si sperava più”.