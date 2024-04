Progetto europeo "Pinc-empowering preschool educators: best practices and resources for inclusion of children with behavioral disabilities"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Nell'Unione Europea, una percentuale considerevole di bambini/e ha bisogni educativi speciali, inclusi disturbi comportamentali o emotivi. Nonostante il riconoscimento crescente dell'importanza dell'intervento precoce e del sostegno, l'educazione inclusiva rimane ancora un ostacolo in molti paesi. In risposta a questa sfida, il progetto europeo PINC, finanziato da Erasmus+, si propone di essere portatore di innovazione e cambiamento, promuovendo l'inclusione e supportando la qualità dell'istruzione per bambini e bambine, indipendentemente dalle loro capacità. Alla guida del progetto è Erasmus Learning Academy, centro di formazione con sede a Bologna, che ha coinvolto per l'implementazione di PINC quattro scuole dell'infanzia in Spagna, Romania, Lituania ed Estonia. Con una durata totale di 33 mesi, PINC si impegnerà a a creare impatti duraturi nel campo dell'educazione inclusiva, promuovendo consapevolezza e buone pratiche. Il principale obiettivo del progetto è infatti quello di promuovere l'importanza dell'inclusione negli asili nido e scuole dell'infanzia, oltre a fornire risorse e strumenti pratici per supportare educatori e educatrici nel lavorare con bambini/e con disabilità comportamentali. PINC vuole anche favorire la collaborazione tra staff delle scuole, genitori e comunità al fine di creare un ambiente di apprendimento inclusivo, migliorare le pratiche educative e promuovere l'uguaglianza di opportunità per tutti i bambini/e. Il progetto PINC si sviluppa attraverso una serie di attività attentamente pianificate volte a raggiungere i suoi obiettivi. Le principali includono: - Sviluppo di un questionario esaustivo per valutare le pratiche inclusive e raccogliere i contributi dello staff di scuole dell'inflanzia. Se desiderate dare il vostro contributo, è già possibile rispondere al questionario tramite questo link: https://rb.gy/4da2n3; - Campagna si sensibilizzazione sulle disabilità comportamentali in età precoce attraverso una presenza strategica sui social media e workshop dedicati; - Creazione di una piattaforma per condividere approcci e politiche di successo nell'inclusione prescolare, accessibile a tutti/e; - Sviluppo di un corso di formazione per garantire competenze specifiche per l'educazione inclusiva attraverso un programma formativo completo; - Raccolta di attività didattiche innovative e inclusive per sostenere educator/trici nella creazione di ambienti di apprendimento inclusivi. Siamo fiduciosi/e che il nostro impegno nel progetto PINC produrrà impatti significativi nel campo dell'educazione, promuovendo inclusività e sostenendo una crescita armoniosa per tutti i bambini/e. Attraverso la collaborazione tra staff educativo, genitori e comunità, e l'adozione di pratiche inclusive innovative, possiamo aprire le porte a un futuro in cui ogni bambino/a si senta accettato/a, supportato/a e valorizzato/a nel proprio percorso educativo.

Per coloro che desiderano rimanere aggiornati o essere coinvolti sui nostri progressi e sulle opportunità future, vi invitiamo a visitare il nostro sito web (www.eu-pinc.weebly.com) o a contattarci via e-mail all'indirizzo s.esposito@erasmuslearningacademy.eu.