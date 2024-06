Costo licenze taxi, Bologna supera Roma e Milano: le dichiarazioni stridono?

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Le dichiarazioni striderebbero con i costi delle licenze e l'acquisto dell’auto. È la sintesi dei dati resi noti dal Ministero dell'Economia e pubblicati da Il Sole 24 Ore. Secondo la testata economica, i guadagni dei tassisti italiani tornano ai livelli di reddito del periodo 2017-2019, prima quindi della pandemia.

Nel 2022 dichiarano in media 15.500 euro l’anno, cioè 1.292 euro al mese, questo nonostante il boom del turismo, dopo il periodo nero del covid.

Quanto dichiarano i tassisti a Bologna?

2017 2018 2019 2020 2021 2022 15.465 16.117 20.298 5.450 9.126 16.850

Nel 2022, almeno come valori provvisori, una media di 16.850 euro.

Ma sotto le due torri c'è una certa agitazione. A fonte della pubblicazione di un bando per il rilascio di 72 nuove licenze, la categoria non ha gradito dando vita a scioperi e contestazioni, come gli ultimi, il 14 giugno scorso, benchè, fa sapere il Comune: "Bologna, avendo 656 licenze, potrebbe mettere a bando fino a 131 nuove licenze", in altre parole avrebbero potuto quasi raddoppiare., come da decreto legge 104/2023.

I tassisti con le dichiarazioni più alte sono a Firenze (20.651 euro annuali, 1.720 euro al mese) e a Milano (19.580 euro annuali, 1.631 euro mensili), le più basse a Palermo (9.111 euro l’anno, 760 euro al mese) e a Napoli (10.193 euro, 850 euro).

I costi dei tassisti

Per le nuove licenze, a Bologna si pagherebbero circa 150mila euro. A Roma, 73mila, a Milano, 96mila. Secondo una inchiesta del Sole24Ore (20 gennaio 2023) per un veicolo elettrico e ibrido i prezzi variano rispettivamente tra i 45 e i 60mila euro, e tra i 35 e i 45mila euro, al netto di formule di finanziamento e di eventuali incentivi statali o locali.