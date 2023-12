Cescita di assunzioni in Mechinno

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Mechinno srl, società fondata nel 2006, con headquarter a Calderara di Reno (BO) e una sede a Milano, fornitrice di servizi industriali per le aziende manifatturiere, di progettazione, ingegneria, prototipazione e additive manufacturing, registra un aumento del numero dei suoi collaboratori pari al 8,3%, passando da 132 unità a 143. In base al Bollettino annuale 2023, elaborato dal Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal, e diffuso in occasione della trentaduesima edizione di Job&Orienta tenutasi lo scorso novembre a Verona, risulta che il trend di assunzione nel mercato del lavoro italiano dell’anno in corso sarebbe caratterizzato da un aumento del 4,6% rispetto al 2022. In questo scenario Mechinno si posiziona a un livello superiore, con una percentuale di crescita del proprio organico nettamente maggiore rispetto ai valori nazionali. “Questo dato è frutto di una strategia aziendale fortemente orientata alla valorizzazione delle risorse umane, che si concretizza non solo in una serie di iniziative finalizzare alla ‘retention’ dei nostri collaboratori, ma anche in un aumento delle assunzioni di personale qualificato. Siamo molto soddisfatti di questo risultato, sia perché riteniamo di dare, in questo modo, un contributo concreto al mercato del lavoro, sia perché questo ci permette di soddisfare ampiamente le richieste dei nostri clienti”, ha commentato Fabio Di Martino CEO di Mechinno. ------------ Informazioni su Mechinno Fondata nel 2006 dall’imprenditore Fabio Di Martino, Mechinno è oggi una realtà composta da oltre 140 persone, con sede principale a Calderara di Reno (BO) e una ufficio a Milano, che fornisce alle imprese manifatturiere servizi industriali di alto livello, flessibili e personalizzabili, che vanno dal concept, al design, alla progettazione alla produzione prototipale. L’obiettivo di Mechinno è quello di mettere a disposizione delle aziende un supporto ingegneristico, basato su un elevato livello di know-how e competenze, aiutandole a sviluppare prodotti innovativi, con un alto standard di qualità e caratterizzate da tecnologie sempre più avanzate. Con una presenza consolidata su mercato italiano, Mechinno si propone come un importante asset strategico per progetti, in particolare, in ambito automotive, motorsport, industrial machinery e agriculture/off highway