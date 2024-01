Crisi agenzia Dire, la segretaria PD Mazzoni: "I giornalisti non possono pagare gli errori della proprietà"

Giornalisti e le giornaliste dell’agenzia di stampa Dire sono in sciopero, così come l’8 gennaio. Dopo i licenziamenti, la sera del 31 dicembre l'amministrazione della società editrice Com.e ha comunicato tramite mail a 17 giornalisti della sede di Roma la sospensione dal lavoro con effetto immediato e senza retribuzione: "Un atto gravissimo e non dignitoso, privo di qualsiasi fondamento giuridico", scrive in una nota la segretaria provinciale del PD, Fedrica Mazzoni.

"Uno stato di crisi in cui l’agenzia versa da oltre due anni e che ad oggi vede il Governo sospendere i fondi a causa delle vicende giudiziarie della precedente proprietà - continua Mazzoni - e se è vero che 'Le colpe dei padri non devono ricadere sui figli', i giornalisti e le giornaliste della DIRE che da sempre svolgono un lavoro radicato, puntuale e fondamentale non possono e non devono pagare per errori della proprietà che si sono succeduti negli anni".

Mazzono solleva anche il dubbio sulla "grande abbuffata sulla RAI, il Governo starà forse agendo in questa modo per impoverire ulteriormente il pluralismo dell’informazione, facendo sparire o appiattire una voce giornalistica di rilievo sui nostri territori proprio alla vigilia delle elezioni amministrative e regionali?"

Come Partito Democratico di Bologna "esprimiamo solidarietà e massima vicinanza ai giornalisti della DIRE e stiamo sollecitando i nostri parlamentari affinché si chiami formalmente il Governo alle proprie responsabilità e riprenda un proficuo dialogo con l’azienda. Il lavoro che quotidianamente svolgono è prezioso poiché contribuisce a raccontare le realtà locali, sempre più complesse ed in continuo cambiamento. Auspico che si possa presto trovare una soluzione che salvaguardi le posizioni lavorative, tuteli il radicamento e la professionalità di chi ormai da anni racconta Bologna", conclude la segretaria Mazzoni.