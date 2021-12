Crisi Saga Coffee di Gaggio Montano, assessore Colla fiducioso: "Presentato un progetto serio e innovativo"

Primo contatto, stamattina, tra l’imprenditore interessato a subentrare al Gruppo Evoca nello stabilimento della Saga Coffee di Gaggio Montano e la Regione, rappresentata dall’assessore allo Sviluppo economico e Lavoro, Vincenzo Colla. Presenti anche l’advisor Fossati, titolare del mandato da parte del Gruppo Evoca a gestire la reindustrializzazione, Sergio Lo Giudice per la Città Metropolitana, e il sindaco di Gaggio Montano, Giuseppe Pucci. “È stato un incontro importante - ha commentato l’assessore Colla - L’imprenditore, che ha una lunga tradizione imprenditoriale famigliare, ci ha presentato il quadro complessivo della volontà di realizzare un progetto di industrializzazione che è certamente serio e innovativo, ma che presenta anche una certa complessità, sia per quanto riguarda la tempistica, sia per quanto riguarda l’investimento necessario”.

“Come Istituzioni- ha proseguito l’assessore allo Sviluppo economico- abbiamo manifestato la piena disponibilità all’accompagnamento di un progetto industriale che sia in grado di dare una soluzione ai lavoratori. Ci siamo presi l’impegno di aggiornarci a un prossimo incontro, da definire in tempi brevi, poiché tutta l’evoluzione è subordinata anche alla conclusione del confronto fra il Gruppo Evoca e l’imprenditore stesso”. “L’imprenditore- ha concluso Colla- si è reso disponibile a tenere il prossimo incontro alla presenza, oltre che delle Istituzioni, anche delle organizzazioni sindacali e delle rappresentanze aziendali dei lavoratori”.