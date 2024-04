Da confcooperative un milione di euro per giovani e inclusione. Ravaglia: "Occasione da cogliere"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Giovani e inclusione. Un milione di euro per le cooperative. Appello di Ravaglia: “un’occasione da cogliere” Ammonta a un milione di euro l’importo complessivo delle due call (500mila euro l’una), lanciate da Fondosviluppo, fondo mutualistico di sistema di Confcooperative. La prima chiamata – Creare.coop – progettata d’intesa con Confcooperative Giovani, intende sostenere con 500mila euro la creazione di nuove startup cooperative, su iniziativa di imprenditori under 35. “L’appello è mirato ai giovani” spiega Daniele Ravaglia, vicepresidente di Confcooperative Terre d’Emilia. “Si tratta di un sostegno iniziale, finalizzato a incoraggiare percorsi d’avvio d’impresa e corsi di formazione manageriale per gruppi di aspiranti imprenditori che intendono raccogliere la sfida della cooperazione”. La call prevede un primo input di 5mila euro l’anno per i costi di conduzione e avvio e poi il sostegno fino a 3mila euro l’anno per i costi di conduzione, oltre a iniziative di formazione e di networking dedicate. “Ci sono poi nel mondo cooperativo tutti gli strumenti per portare avanti la proprio impresa con successo: dall’esperienza del nostro centro servizi all’impresa, B.More, fino al credito cooperativo e alla competenza di tanti professionisti”. Creare.coop vuole contrastare il trend che vede calare l’iniziativa di impresa da parte dei giovani: “contiamo che il territorio bolognese, che ha radici cooperative così profonde, risponda alla chiamata. Bologna è terra di grandi cooperative, di realtà forti e radicate, che impiegano centinaia, migliaia di persone. Eppure, le nuove imprese, anche cooperative, scarseggiano. Abbiamo bisogno dell’iniziativa imprenditoriale delle nuove generazioni, così attente alla dimensione della sostenibilità e capaci di lasciarsi stimolare dalle sfide di quest’epoca. Vorrei dire ai giovani, che Confcooperative Terre d’Emilia è sul territorio e con gli strumenti di Fondosviluppo siamo a disposizione per sostenere la loro idea d’impresa”. Al fianco di Creare.coop, Fondosviluppo ha stanziato altri 500mila euro per la call Inclusione.coop al fine di supportare percorsi di inserimento lavorativo qualificato a vantaggio di persone svantaggiate, da assumere in azienda. L’operazione mira ad essere un’occasione diffusa per includere: “saranno ammessi sostegni per non più di 3 lavoratori svantaggiati per cooperativa, per un massimo di 7mila euro a testa” spiega Ravaglia. “Anche qui – continua – vorremmo vedere un’ampia risposta del mondo cooperativo, abituato da sempre a valorizzare attraverso il lavoro le persone che presentano forme di svantaggio sul mercato del lavoro, ma che se messe nelle condizioni di esprimere le proprie qualità nel sul lavoro, sono una risorsa per l’azienda e per il contesto produttivo”. La call mira infatti a dare vita a percorsi di autonomia e di emancipazione personale attraverso l’inclusione lavorativa.