Da Ozzano all'America, Pelliconi conclude l'acquisizione Novembal

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Da Ozzano dell'Emilia oltreoceano. L'azienda Pelliconi & C. S.p.A., che opera a livello mondiale nella produzione di chiusure per il settore food & beverage, annuncia infatti l'acquisizione degli asset produttivi di Novembal, azienda specializzata nella progettazione e produzione di tappi in plastica.

"Questa acquisizione - commenta l'azienda bolognese - rappresenta un passo significativo per Pelliconi nel perseguire l’obiettivo di aumentare la gamma dei propri prodotti. Inoltre, consoliderà ulteriormente la posizione di Pelliconi nel settore delle chiusure in plastica, grazie all'espansione della propria presenza in Nord America con due nuovi siti produttivi,uno situato a Peoria nello stato dell'Arizona (USA) e l'altro a Rawdon nello stato del Québec (Canada)".

Soddisfatto il CEO di Pelliconi, Marco Checchi: "Siamo lieti di aver concluso con successo questa operazione e - ha aggiunto - non vediamo l'ora di continuare nel nostro percorso di innovazione nel settore delle chiusure per imballaggi. Questo progetto rappresenta un passo importante nel percorso di crescita del nostro Gruppo"