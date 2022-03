Daniele Ravaglia nuovo presidente di Alleanza delle Cooperative Italiane

Nella sede della Fondazione Ivano Barberini, si è riunito il Comitato Esecutivo dell'Alleanza delle Cooperative Italiane di Bologna, costituita da Agci, Confcooperative, Legacoop. Tra i temi all'ordine del giorno anche la nomina del nuovo presidente dell'Alleanza.

Il Comitato Esecutivo, composto dai rappresentanti delle tre organizzazioni, ha scelto Daniele Ravaglia per rappresentare l'Allenza delle Cooperative a livello locale.

Ravaglia sostituisce Rita Ghedini, presidente di Legacoop e si appresta a rappresentare per i prossimi 12 mesi la cooperazione bolognese. Un ruolo di particolare rilevanza in questa fase, perchè l'Allenza delle Cooperative sarà interlocutore delle istituzioni territoriali nei prossimi mesi, sia a livello comunale, sia a livello metropolitano, in relazione alle più rilevanti questioni dell'attualità: investimenti del Pnrr, impiego dei nuovi Fondi comunitari, costo energia e caro-vita con le tante situazioni di crisi che si sommano a quelle provocate dalla pandemia, all'accoglienza dei profughi ucraini.

Daniele Ravaglia ha tenuto a ringraziare Rita Ghedini "per l'ottimo e intenso lavoro svolto" nel corso del mandato appena conclusosi: "Si prospetta un anno denso di lavoro che vogliamo svolgere in continuità con quanto realizzato finora, nella prospettiva di un dialogo leale e costruttivo con le istituzioni e di una rappresentanza efficace delle istanze delle cooperative", ha dichiarato il neo presidente dell'Alleanza. Nel corso della riunione è stato presentato il resoconto annuale delle attività dell'Allenza ed è stata licenziata la proposta di programmazione dei prossimi e prioritari impegni.

Daniele Ravaglia, presidente pro-tempore della Alleanza delle Cooperative Italiane - Bologna, sarà affiancato dai co-presidenti Rita Ghedini e Massimo Mota.