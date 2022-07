Forbes: tra le 100 italiane di successo c'è Deanna Comellini, signora dei tappeti

Per il quinto anno consecutivo, Forbes ha stilato l’elenco delle 100 donne italiane di successo. La lista include nomi più o meno noti al grande pubblico, ma il cui apporto nel proprio settore ha contribuito alla crescita del Paese e non solo. Imprenditrici, ricercatrici, creative, giornaliste, manager, donne della moda, dello spettacolo e dello sport in prima linea nella trasformazione economica e sociale di un’Italia che non si ferma ed è pronta ad affrontare nuove sfide.

Grande exploit del design, presente in questo elenco in ogni sua forma, e almeno due i nomi di questo settore di origine emiliana. Fra questi Deanna Comellini, che si forma nell’ambiente artistico bolognese degli anni ‘70 frequentando studi d’arte.

Chi è Deanna Comellini

Nel 1974 si avvicina al mondo del design attraverso collaborazioni con aziende bolognesi, fino al 1977, anno di fondazione di G.T.DESIGN di cui è Designer e Direttrice Creativa.

La sua ricerca costante in termini di materiali e forme, l’ha portata nel tempo a rivoluzionare il mondo del design tessile, rendendo il tappeto un oggetto "nuovo, carico di significato, in un continuo intrecciarsi di dottrine tradizionali e tecniche produttive d’avanguardia".

"La scelta di inserire Deanna Comellini in questa prestigiosa classifica - spiega una nota del suo ufficio stampa - è in linea con la volontà di premiare figure la cui capacità di orientare l’industria del mobile ha dato vigore a uno dei settori più trainanti del Made in Italy a livello globale. Anche durante la Pandemia, come hanno dimostrato gli eccezionali numeri del Salone del Mobile 2022, il Design ha saputo mantenere alto il nome di questo Paese, proprio grazie al coraggio e all’intraprendenza di personalità come queste".

Cosa è G.T.Design

Pioniere nell’ambito dei tappeti contemporanei, G.T.Design combina tecniche artigianali e artigianato con una tecnologia all'avanguardia così da creare prodotti di lusso su misura. Così si descrive la realtà che dichiara di utilizzare "materiali naturali di alta qualità e filati tecnici ad alte prestazioni", sfornando "collezioni e le creazioni su misura che hanno un'attenzione ai dettagli senza pari. Lavorando al fianco di architetti ed interior designer per integrare l'elemento tessile nel loro progetto, G.T.Design ha spostato la percezione dei tappeti contemporanei da accessorio a componente essenziale dell'interior design".

Gli altri bolognesi su Forbes

Ad aprile nella classifica Forbes dedicati ai 'paperoni' d'Italia è spuntata un'altra donna bolognese, Isabella Seragnoli presidente della Fondazione Mast e leader di Coesia, il gruppo bolognese, ma con diramazione in diversi paesi, leader nelle macchine automatiche e materiali di imballaggio, al 21° posto.

Lo scorso anno il magazine economico aveva fatto il nome di Federico Dalpozzo, collocato tra i giovani talenti under 30 . Anche lui bolognese, secondo Forbes è tra i giovani più promettenti che stanno cambiando il mondo attraverso idee innovative. Cinque anni di studio al Liceo Scientifico Copernico, poi gli anni universitari all'Alma Mater studiando in Management and Marketing. Da qui la spinta nel mondo dell'impresa, il lancio di una startup, l'erasmus e il confronto con l'estero. Ora Dublino, dove vive e lavora per Google, ma con la testa e il cuore rivolti verso casa, come aveva raccontato alle telecamere di BolognaToday.

Altri due bolognesi erano stati selezionati da Forbes nel 2020 tra i top manager . Si tratta di Valentina Volta, Ceo del gruppo Datalogic, specializzato nell'elettronica e nelle IT, e Filippo Marchi, dal 2017 direttore generale del colosso del latte Granarolo.